索尼电视高层专访：20年前索尼就有人工智能了

今天，索尼在上海发布了2018年旗舰电视MASTER画谛A9F、Z9F。中国不是画谛电视首发地，却是全球第一个上市新品的国家，可见索尼对中国市场的重视。在会后，爱活采访了索尼相关高层——索尼视觉产品公司副总裁木井一生，索尼（中国）有限公司董事长兼总裁高桥洋，索尼（中国）有限公司消费电子营业本部总裁谢飚，索尼（中国）有限公司消费电子营业本部副总裁阿部英，索尼视觉产品公司首席电视研发工程师小仓敏之，了解更多索尼电视信息。

更大尺寸：观望中

今天发布的画谛系列电视共有KD-65A9F、KD-55A9F、KD-75Z9F、KD-65Z9F三个尺寸、四款产品，尺寸要比索尼旧双旗舰要小——A1最大尺寸为77英寸，Z9D最大尺寸更是达到了100英寸。那是否意味索尼日后会推出更大尺寸的画谛电视呢？

对于这一问题，索尼只表示乐意在未来推出更大尺寸给消费者，但取决于市场反应。在几年前，索尼看到大量消费者希望购买到超大尺寸电视，然而最终销售情况跟索尼预期有一定差距，因此在推出超大尺寸电视上索尼变得更为审慎。如果想买到超大尺寸A9F、Z9F，索粉们要多加努力吧！

背光：只是画质一方面

Z9F是索尼新液晶电视旗舰，它使用了广锐视角、4K HDR图像处理芯片X1旗舰版、明锐动态一系列新技术，那背光呢，跟Z9D上动态背光系统大师版有什么改进？

索尼一直在提升动态背光技术，在CES2018上通过8K电视展示了新动态背光效果，Z9F使用的是动态背光系统大师版升级版本。对于索尼来说，会在不同阶段推广不同技术，在推广Z9D时强调了动态背光系统大师版，但背光只是影响电视画质的一方面，多种技术相互配合才能带来最好的画质表现，因此今天画谛电视发布会上，索尼着重介绍了4K HDR图像处理芯片X1旗舰版。背光、处理器都是一种手段，索尼研发新技术都是为了实现更好的画质。

AI：索尼20年前就有了

在近一两年，AI人工智能是一个非常火热的话题，部分电视品牌推出了人工智能画质引擎（处理器），以此挑战索尼电视画质。不过索尼对此不屑一顾，早在1997年，也就是20年前索尼已在电视上使用了深度学习技术（人工智能分为符号智能、计算智能两大类，深度学习是计算智能的分支，笔者注），只是当年不称该技术为人工智能。在今天，人工智能更多是一种电视市场推广手段与噱头而已。

Micro LED：在卖了

Micro LED是一种新崛起的显示技术，在全球范围有多家基于该技术电影院投入使用，索尼京东总部也展示了一块Micro LED大屏，索尼什么时候推出Micro LED显示设备相当受人关注。其实索尼已在销售Micro LED显示设备，不过该技术不适合消费市场，仅限于B2B领域，什么时候推出消费级Micro LED显示设备要看技术发展与市场前景。

入门市场：专注潜在消费者

在2018年上半年，索尼电视平均单价高达8307元，是行业均价的2倍多，今天发布的画谛系列电视是旗舰电视，售价19999元起，那索尼是如何看待入门用户呢。

中国是一个多样化的市场，但索尼资源有限的，必须集中优势资源，研发高附加值产品，并销售给能欣赏、接受索尼电视的消费者，而非研发全产品线产品。在未来，索尼将继续聚焦大屏、高端市场，这是索尼所有产品线共用经营策略。

在采访中，索尼相关高层披露了更多没有在发布上公开的信息，比如说超大尺寸A9F、Z9F前景，也再次强调了索尼市场策略，索粉们想买到更好的索尼电视，记得多多氪金，多买索尼画谛电视。