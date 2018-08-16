华硕ROG Zephyrus S电竞笔记本正式发布，外观刚劲霸气

IT之家8月16日消息 在Computex 2017上，华硕通过英伟达的Max-Q设计开启了ROG的全新系列Zephyrus超薄电竞笔记本系列，目前该系列笔记本已经推出了GTX 1080 Max-Q的Zephyrus和搭载GTX 1070 Max-Q的Zephyrus M笔记本。今天华硕推出了最新的Zephyrus S笔记本。

▲图片源自Engadget

据了解，该款笔记本最薄处只有14.95mm，而最厚处仅为15.7mm，相比于此前的Zephyrus笔记本电脑，Zephyrus S更薄一些。这款电竞级别的超薄笔记本电脑采用了一块15.6英寸的1080p屏幕，刷新率为144Hz。

CPU方面，Zephyrus S采用英特尔酷睿i7-8750H处理器，而显卡则采用了英伟达GTX 1070 Max-Q或者是完整版的GTX 1060。

在C面设计上，Zephyrus S依旧沿用了做键盘有触控板的设计，同时Zephyrus S还采用了12V散热风扇。当然，必要的光污染也不能少，华硕也为Zephyrus S带来了全新的Armoury Crate。

目前这款产品还没有正式上市，华硕并没有公布更多消息。相信这款产品一定不会让玩家失望的。