华硕ROG Zephyrus S外观配置详解：将GTX1070塞进15毫米机身

IT之家8月17日消息 近日，华硕ROG推出了ROG Zephyrus S，外观上采用了超窄边框设计，键盘依然采用下置设计，转轴则是与小米游戏本类似，一起来了解一下吧。

外观设计

ROG Zephyrus S厚度仅为14.95~15.75毫米，金属D面和CNC铣削的一体式盖子使ROG Zephyrus S便携可以随时随地使用。A面采用了金属拉丝工艺，而标志性的败家之眼徽标则发出红色。

屏幕边框的收窄使机身更加紧凑，尽管拥有相同的15.6英寸屏幕尺寸，Zephyrus S比其前代产品窄19毫米。较小的占地面积更适合拥挤的行李箱和狭小的空间。

屏幕

超窄边框可让玩家更深入地了解144Hz IPS级别显示屏的动作。高刷新率使游戏更流畅，降低输入延迟，而3ms的响应时间产生更清晰的视觉效果。再加上100% sRGB色域和宽视角，ROG Zephyrus S的屏幕方面几乎完美。

性能

ROG Zephyrus S采用Max-Q设计的GeForce®GTX1070 和六核第八代Intel®Core i7，并且搭载了1TB的NVMe SSD。

Zephyrus S采用最新的Intel®Core i7-8750H，它拥有六个核心和12个线程，处理器在四核负载下频率高达4GHz，全部六个全负载时高达3.9GHz。内存则为双通道2666MHz，最高可达24GB。

散热

ROG Zephyrus S采用了5铜管4出风口的设计，采用了12V供电的87叶片风扇，另外还支持防尘。





接口



接口方面，机身左侧分别是USB 3.1 gen 2 Type-C和USB 3.1 gen 2 Type-A接口，右侧为耳机接口，USB 2.0 Type-A×2，USB 3.1 gen 2 Type-C和电源接口，机身后侧是HDMI2.0和锁孔。

由于还没有发售，价格还不得而知。