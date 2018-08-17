中国成增长最快智能音箱市场，阿里小米促销抢占份额

8月17日消息，据TechCrunch报道，毫无疑问，智能音箱的销量正在上升，这肯定与市场研究与咨询公司NPD最近的数据相符。然而，来自Canalys的最新报告显示，智能音箱在全球市场前景更为光明。虽然智能音箱在美国依然热销，但在中国却更火爆。

Google Home、亚马逊Echo、苹果HomePod，这些人工智能(AI)驱动的智能音箱正在蓬勃发展，而且没有任何放缓的迹象。Canalys发布最新数据显示，在2018年第二季度，智能音箱全球出货量同比增长187%，苹果、谷歌、小米、亚马逊等公司总共出货1680万部，高于第一季度的900万部。

其中，Google Home和Google Home mini是2018年第一季度最畅销的智能音箱，它们在第二季度保持领先地位。谷歌出货量为540万部。亚马逊以410万部Echo出货量位居第二，阿里巴巴和小米则共以500万部出货量位列第三和第四。有趣的是，在Canalys的报告中没有提到HomePod。此前，该公司曾表示，苹果公司Siri支持的智能音箱在美国排名第三，但它未能进入全球前四行列。

按照出货量计算，美国占了绝大部分，亚马逊占68%，谷歌占58%，但中国是个后起之秀。在2018年第二季度，中国为全球智能音箱的增长贡献了52%，而美国仅为16%。其中，阿里巴巴和小米分别占17.7%和12.2%。这一增长幅度很大，部分原因在于这类产品在一年前实际上还不存在。Canalys研究分析师哈蒂（Hattie He）指出，不同元素的整合可能会让中国走上赶超美国的道路。

哈蒂补充称:“中国智能音箱市场很快就变成了只有大品牌才能进入的战场，而小品牌很难在市场份额方面赶上。阿里巴巴和小米都依赖大幅降价来创造需求。这两家公司都有雄厚的资金支持，可用于营销和硬件补贴，以快速建立用户群体。尽管目前智能音箱产品的实际用户需求水平尚未得到证实，但中国在短期内将超过美国。本地厂商面临的挑战是增加用户粘性，并从智能音箱用户不断增长的安装基础中获得收入。”

Canalys指出，中国有着巨大的潜力，其家庭数量是美国的三倍多。在此前的一份报告中，Canalys预测，到2018年底，智能音箱的使用数量将接近1亿部(2017年底不到5000万部)。到2020年，智能音箱市场将翻一番，达到2.25亿部。

该公司还预计，亚马逊的市场份额将继续下滑，从2018年的50%降至2022年的34%。

另一个有趣的事实是，谷歌始终保持着领先于亚马逊的榜首位置，年复一年以爆炸性趋势增长。当然，亚马逊在市场上占据了先发优势，所以谷歌有些地方需要弥补。Global Market Insights的数据显示，到2024年，全球智能音箱市场的价值可能高达300亿美元。