押注机器人芯片，英伟达Jetson Xavier拥有超90亿个晶体管

2018世界机器人大会昨日在北京开幕，在博览会上，NVIDIA展出了专为机器人设计的芯片Jetson Xavier。同时，NVIDIA高级软件经理李铭也向网易智能等媒体详细介绍了这款芯片的特点，阐述了Jetson Xavier如何推动机器人软硬件技术的发展。

NVIDIA Jetson Xavier于今年6月初在2018年台北国际电脑展（COMPUTEX 2018）上首发，NVIDIA将其描述为一台适用于自主机器人的AI计算机，因为其能够在30W以下的嵌入式模块中提供相当于一台GPU工作站的性能。Jetson Xavier拥有超过90亿个晶体管，可提供每秒30万亿次操作以上的性能。

Jetson Xavier拥有6种高性能处理器，包括1个Volta Tensor Core GPU、1个8核ARM64 CPU、2个NVDLA深度学习加速器、1个图像处理器、1个视觉处理器和1个视频处理器。

如果单以CPU、GPU、晶体管数量与最高性能来看，Jetson Xavier与车用处理器Drive Xavier基本相同，但是两者聚焦应用却不相同。Jetson Xavier专攻自主机器，像机器人手臂、自动化设备与服务型机器人、无人机等，可广泛应用于工业生产线、仓储、物流、零售与农业等多种场景。同时，Jetson Xavier也适用于智慧城市应用程序和便携式医疗设备。

从另一个角度看，相较于上一代产品Jetson TX2，Jetson Xavier的能效提升了10倍之多，性能优化了20倍之多。Jetson Xavier可以完成超过30 TOP（每秒万亿次操作）的深度学习和计算机视觉任务。

与此同时，李铭在沟通会上还重点阐述了NVIDIA Isaac机器人软件平台，为Jetson Xavier的模拟、训练、验证和部署提供一个工具箱。包含三个工具：

Isaac SIM，提供高度逼真的虚拟仿真环境，具备高保真度。李铭特别提到了这个工具，认为其可以解决机器人训练时候速度太慢、训练危险、昂贵、特殊数据搜集不足的困境。

Isaac SDK，一套API和工具，支持开发机器人算法软件及运行时框架。

Isaac IMX，Isaac智能机器加速应用，是NVIDIA开发的机器人算法软件的集合。

NVIDIA希望借助Jetson Xavier和Isaac打造下一代机器人系统。