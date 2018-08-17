【IT之家评测室】荣耀Note 10：有了THE NINE液冷散热，夏天也能酷酷吃“凉鸡”

现如今，手机厂商在手机制造商在手机尺寸上一直不断的刷新新的记录，最开始只能显示两行文字的2G时代，到苹果引领的3.5寸智能手机时代，再到现在手机行业百花齐放的今天，手机的发展速度快的让我们难以想象。

2008年，北京奥运会成为了中国向世界展示中国风采的重要时刻，而那一年也是全球Android智能手机的元年。十年后七月的最后一天，在曾经让世界瞩目的鸟巢旁边，荣耀给我们带来了荣耀Note 10这款十分惊艳的手机，这让我们对手机的尺寸又有了一个新的认识。

荣耀Note 10这款手机一共有两种颜色，分别是幻夜黑和幻影蓝。这一系列的手机在荣耀Note 8之后一度停摆了两年，设计团队在思考，下一代荣耀的Note系列手机将以什么样的形式展现给用户。跳过了荣耀Note 9，荣耀终于想明白Note系列想要的样子。

作为最大尺寸的麒麟970处理器手机，荣耀Note 10在设计上有许多独特的黑科技。特别值得一提的是荣耀Note 10的THE NINE九层液冷散热技术以及双Turbo技术。这两项技术让荣耀Note 10在游戏性能和体验上有质的改变，THE NINE液冷散热技术为手机带来了前所未有的凉爽体验，即便是在要求手机性能极高的吃鸡游戏中，也能极速清凉的吃“凉鸡”。

IT之家拿到了幻影蓝版本的荣耀Note 10手机，现在我们就为大家带来这款手机的体验评测。

6.95英寸的超大屏幕，真的是太大太过瘾了

这款手机给人的第一印象就是“大”，作为一款6.95英寸的大屏手机，刚拿到这款手机，连包装盒都大的让人不知所措。

打开包装来，就是荣耀Note 10了，超大的屏幕映入眼帘，真的可以称它是“小屏平板”了。这款手机采用了双面玻璃设计，虽然尺寸比较大，但是握在手里感觉非常好，特别的踏实。

荣耀Note 10采用的是2220x1080的AMOLED屏并没有采用今年流行的刘海屏，不过本来这种大屏手机就有足够的空间，也没有必要采用刘海屏，官方给出的数据显示，荣耀Note 10的屏占比为87%。

荣耀Note 10手机正面设计比较简约，有一颗1300万像素的摄像头旁边是手机的听筒，传感器被隐藏在听筒的左侧。

屏幕的正下方是荣耀标志性的logo，非常有辨识度。这里荣耀Logo的区域大小刚好合适，能让手势操作空间非常舒适，不会出现HTC以前多重下巴的问题，同时也能让手机整体保持一致和谐。

手机中框采用的金属磨砂设计，在炎热的夏季也能有冰凉舒适的握感，同时，这样的设计也能保证手机散热的效率。在机身的左侧就是SIM卡和内存卡的卡槽，荣耀Note 10手机支持双卡双待。

荣耀Note 10所有的按键都在手机的右侧，从上到下依次是音量键、电源/锁屏键以及Turbo键。

这里的Turbo键是荣耀Note 10特有的功能，允许用户在游戏的同时一键进行CPU Turbo，同时配合此前推出的GPU Turbo技术，让游戏有更好的体验。除了一键Turbo的功能外，Turbo键还能在手机拍摄的时候充当快门按键。

荣耀Note 10采用立体声双扬声器设计，这两个扬声器支持杜比全景声音效，无论是游戏还是看视频，能给用户带来非常真实的体验。在机身的顶部就是其中的一个扬声器，这个位置接近手机的主板部分，如此多的孔洞能够帮助手机的发热部件更快的散热。

机身的底部有荣耀Note 10的另一个扬声器，同时还有USB-C的充电口，荣耀Note 10支持超级快充，这允许手机能以22.5W的功率快速充电。

为了保证手机的一致性，荣耀Note 10手机并没有留出3.5mm耳机接口，目前来看，手机耳机还是在往无线的方向迈进。不过荣耀Note 10手机还是给用户附赠了一条USB-C转3.5mm耳机的转接线，方便用户的日常使用。

聊完了手机正面，我们再看一看手机的背面。荣耀Note 10正反两面均采用了2.5D曲面玻璃工艺，官方称为金属氧化物纳米镀层，手机提供幻影蓝、幻夜黑两种配色。这样能保证手机持握的舒适感，圆滑又不缺美感。

在机身的背面的左上角是两颗摄像头和闪光灯，这两颗摄像头分别是1600万像素和2400万像素，其中1600万像素摄像头为彩色摄像头，支持双核对焦，光圈f/1.8，2400万像素为黑白副摄，光圈同为f/1.8。

这两颗摄像头并没有像小米8那样做成一条，反而是各自相对独立，整体感觉非常的和谐。所谓“少即是多”说的就是这样的吧。

在机身后部的中上方是指纹识别模块，荣耀Note 10虽然尺寸比较大，但是这里的指纹识别模块在日常使用中没有特别的别扭，这个位置反而恰到好处，并没有因为手机太大而难以触碰。

在机身后方的左下角是荣耀标志性的logo，这让手机整体有非常高的辨识度。加之如此巨幅的体积，让用户无论走到哪里都能鲜明的分辨出这款“巨屏怪兽”。

可能很多人会担心会不会因为手机尺寸太大而不方便持握，其实荣耀Note 10整体非常轻薄，机身厚度仅为7.65mm，这样的厚度其实平时使用完全不会出现握不过来的情况。

总的来讲，荣耀Note 10手机在颜值上绝对数一数二，没有难看的刘海再加上超高的性能，这让它的出现深深的吸引了年轻一代和商务人士。接下来，我们来重点看一看荣耀Note 10的性能表现吧！

双Turbo+THE NINE液冷散热技术，玩游戏真是爽skr人

荣耀Note 10手机采用内置NPU单元的麒麟970处理器，在内存上最高达到8GB，存储空间最高为128GB。除了在手机本身硬件的一些优势外，荣耀Note 10在GPU Turbo的基础上单独推出了CPU Turbo功能，此外还有THE NINE液冷散热技术，这些独有的功能让荣耀Note 10在日常使用和娱乐中能发挥一个极致的性能。

荣耀Note 10采用的麒麟970处理器使用了4个ARM Cortex-A53内核和4个ARM Cortex-A73内核,这款处理器在性能上可以说是非常出色的了。

下面我们拿当前最为火爆的吃鸡游戏《绝地求生：刺激战场》为测试对象对荣耀Note 10进行性能测试。

荣耀Note 10本身就有GPU Turbo功能，我们在没有开启CPU Turbo的情况下玩了《绝地求生：刺激战场》这款游戏，我们发现，在没有CPU Turbo的加持下，游戏能够流畅稳定的进行。

配合着THE NINE液冷散热技术，我们并没有感受到比较明显的发热情况出现，温度仅为34度左右。根据荣耀官方的介绍，THE NINE液冷技术采用了直径为5mm的液冷管，这样的规格和苹果的MacBook Air是一样的，由于荣耀Note 10尺寸比较大，荣耀将长度达到113mm的液冷管塞到了手机里，手机温度能均匀的分散到手机背部的各个位置达到散热作用。在实际操作中，确实能感受到，荣耀Note 10并没有其他手机玩游戏时候那么烫手。

根据介绍，THE NINE液冷散热技术灵感来源于深圳的大亚湾核电站，荣耀在开发这项技术的时候报废了一万多根热管才打造形成液冷散热系统。据了解，这项液冷技术包含了九层的散热系统，包括了中框石墨片、PC级别的液冷管、高导热铝合金中框、铜片、两层导热凝胶、屏蔽罩、高导热PCB以及后盖石墨片。整个液冷散热系统从内到外形成一个有机的整体，帮助手机核心部件散热。THE NINE液冷散热系统可以说是荣耀Note 10手机最大的一个看点。

作为一款大尺寸的手机，利用铝合金中框散热是个非常好的选择，毕竟中框体积巨大适合在散热上做文章，整个荣耀Note 10手机的铝合金中框尺寸达到177mm x 85mm x 0.9mm，作为THE NINE散热系统的一部分，通过与SoC链接的液冷管快速将热量传递给铝合金中框散热器，再由其他散热部件的帮助下，荣耀Note 10手机能时刻保持凉爽。

当然，THE NINE液冷散热系统的核心部件，也就是我们所说的这根液冷散热管也充满了黑科技。这根液冷散热管通过液体蒸发气化将热量带走，同时再次冷却循环进行导热散热工作。前面也有提到，这根液冷散热管的体积和尺寸都是PC级别的，所以在散热上也更加的迅速和高效。

除了THE NINE的这些核心散热部件，其他辅助散热部件也帮助了整个手机在散热上有更多的突破。

之前我们知道GPU Turbo能够降低SoC 30%的功耗，同时带来图像性能60%的提升。确实在实际体验中，我们能感受到，画面渲染速度非常的迅速，几乎感受不到卡顿。

当我们按下了荣耀Note 10独有的Turbo键，发现会弹出四个选项，分别是Turbo、亮彩模式、免打扰和屏幕录制，这里我们开启Turbo和亮彩模式。在开启了Turbo模式之后，我们能感受到手机的运行流畅度在比只有GPU Turbo加持后更进一步。根据荣耀的介绍，CPU Turbo通过配合NPU对游戏进行处理，智能清理后台冗余进程，CPU高频率的运算下，降低游戏抖动。不过，需要指出的一点，长时间在游戏中开启CPU Turbo模式，会造成发热增加的情况。这一点手机也会提醒用户注意不要长时间开启CPU Turbo功能。

不过，配合“THE NINE”九层散热技术之后，这种发热表现并不会很明显，手机游戏开启CPU Turbo后，温度最高达到38.6度。这和一般手机动辄四十多度的体验相比，在超高性能的加持下，能保持一个凉爽的温度，荣耀Note 10的THE NINE液冷散热技术可以说是功不可没。

而对比其他同配置机型，如果同样采用高性能模式，手机温度可以达到41-42度，这大大的降低了游戏体验。THE NINE液冷散热技术在荣耀Note 10的散热上可以说起到了决定性的作用。

当然，除了这些黑科技外，荣耀Note 10的杜比环绕声双扬声器在游戏过程中体验也非常好，在另一款吃鸡游戏《荒野行动》中，该游戏特别为荣耀Note 10定制了5.1声道的声音源和震动体验。

在超大屏幕和完美音效的加持下，超高性能体验的荣耀Note 10手机确实为玩家提供了很多便利的条件，这让许多高性能下出现的问题迎刃而解。

这么大的屏幕，配合着智能的系统简直是办公娱乐的神器

荣耀Note 10搭载基于Android 8.1版本的EMUI 8.2系统，作为一款人工智能系统，当它配合着6.95英寸的屏幕，简直就是办公娱乐的神器。

EMUI作为一个智能的系统，在负一屏上集成了许多个性化的工具，比如快递跟踪，机票高铁票的信息，实时的天气信息、热点信息等等内容，这让现阶段繁杂的生活变得更有条理。智能的系统能自动为用户归类信息，让乱糟糟的生活变得有序起来。

除了智能化的系统外，荣耀Note 10的超大屏幕应用场景非常丰富，特别对于商务办公来讲，超大的屏幕就是一个超大的展示载体，同时分屏也不再显得那么鸡肋。

除此之外，荣耀Note 10支持无线投屏和PC模式，特别是PC模式，插入一条USB-C转HDMI线就能成为一台移动PC，这是只有在部分高端手机才能有的功能，荣耀Note 10也做到了。到时候只需要连接显示器就能完成PPT的展示。

不过比较可惜的是，IT之家没有USB-C转HDMI线，暂时不能给大家带来这个功能的体验。

作为有着超大尺寸的旗舰手机，荣耀Note 10可以说能满足商务人士和日常娱乐的各种需求，智能的系统方便日常归类生活琐碎以及管理工作日程非常有帮助。当然，大屏幕自然会有一个较好的续航表现，接下来我们再来看看荣耀Note 10的续航表现。

5000mAh+超级快充：再也不用担心手机电量不够了

荣耀Note 10手机采用一块5000mAh的电池，这相比与现阶段许多旗舰手机3000mAh上下的电池容量实在是一个移动的充电宝。这么大的电池容量，荣耀也为Note 10配备了一个超级快充充电头，这个充电头输出电压为5V，输出电流为4.5A，给手机充电可以说非常的迅速。IT之家在荣耀Note 10零电量情况下给手机充电，从零电量到充满只花了1小时26分钟，这个速度真的是非常惊人，笔者一度怀疑自己记错了时间。

在50%亮度，50%声音满电量的状态下，用爱奇艺看视频5个小时掉了35%的电，这个数据还是非常好的。一般手机这种场景下基本上就没电了。

在经过十小时重度使用测试之后，荣耀Note 10还剩下了36%的电，这一点还是非常可怕的。这里包括刷1小时IT之家，2小时微信，1小时爱奇艺，1小时Word，1小时《绝地求生：刺激战场》，0.5小时拍照，1小时抖音，1小时通话以及1.5小时的正常待机。我们可以看到，荣耀Note 10在续航表现上绝对是非常强悍的。

总结：更大更快更COOL的超级巨屏旗舰

总的来讲，荣耀Note 10可以称得上是一款集娱乐和办公为一体的大屏旗舰手机。它比较适合关注手机配置和性能，以震撼性的游戏体验、散热和性能表现、续航为重要衡量条件的年轻一代人群，特别是那些酷爱手机游戏的小哥哥小姐姐。荣耀Note 10绝对是一个不二之选。

此外，对于商务办公人士来讲，荣耀Note 10也是适合一款适合差旅出行的超长续航移动PC。对于长时间的旅途劳作来讲，荣耀Note 10无论是在办公展示还是休闲小憩都是一个非常好的选择。

目前，这款手机6GB+64GB版本售价为2799元，6GB+128GB版本售价为3199元，8+128GB版本售价为3599元。在价格上可以说是非常优惠的了。从出色的硬件表现和软件优化来看，荣耀Note10保持了旗舰产品的水准。超大的6.95英寸屏也深受一部分用户的喜爱，而这一点就足以让荣耀Note10有着足够的实力去渗透市场。