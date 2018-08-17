小米蓝牙运动耳机青春版评测：如何用99元软妹币搞定一切？

在谈论一款产品时，“性价比”总会是一个令人有些难以平衡的话题，有些用户常常对此津津乐道，但也有些用户表示过高的性价比难免会带来质量和功能上的妥协。

而在一众品牌之中，小米自然是在“高性价比”方面最有发言权的品牌之一，特别是在拿到这款最新的小米蓝牙运动耳机青春版时，99元的售价还是着实令人震颤。那么作为一款运动耳机，这款即使在小米运动耳机家族中也算是已经击穿价格底线的产品，究竟能做到何种地步，小米蓝牙运动耳机青春版难道真的能在这一价位下满足我们对于一款运动耳机的所有需求吗？

运动属性满满

单从外观来看的话，如果你曾见到过它的前辈小米运动蓝牙耳机的话，那应该不会对这款“青春版”耳机造型感到陌生。不过在精简设计后，小米运动蓝牙耳机移除了硬质的耳挂设计，最大程度的保证了耳机的轻便性。这也是为什么这款运动耳机能够将自身体重限制在了13.6g，成为目前小米家族中最轻量级的蓝牙运动耳机，即使是长时间运动佩戴，也不会对耳部带来太多困扰。

在移除耳挂设计后，小米运动蓝牙耳机青春版加入了一种类似于鲨鱼鳍的塑胶耳撑，小米表示这样58°的倾斜角度可以更好的贴合耳廓，以此来保证运动佩戴时的牢固性。在我们佩戴耳机进行慢跑或是器械锻炼时，小米运动蓝牙耳机青春版都能很好的贴合在耳部，不会轻易滑脱。如果感到佩戴不适，小米运动蓝牙耳机青春版也提供了五种额外的橡胶耳帽来进行替换。

即使瘦身如此，小米蓝牙运动耳机青春版也最大限度的丰富了线控的功能性，通过三枚简单的按键，可以实现调节音量、切换歌曲、接/挂电话等操作，同时甚至还支持通过双击功能键来呼出小米智能语音助手“小爱同学”，当然想要体验到这样的智能语音功能，还是需要与支持“小爱同学”的手机产品配对连接才能进行使用。

当然面对运动时汗水的侵蚀，小米运动蓝牙耳机也有IPX4等级防水性能应对，只是由于实在过于身轻体柔，在进行跑步之类的剧烈运动时，挂在颈部的耳机线难免还是时常会出现偏移，对于听诊器效应的过滤，小米蓝牙运动耳机青春版处理的也只能算是差强人意。

而在续航方面，小米蓝牙运动耳机青春版标称可以在中等音量下维持11小时续航，在我们的使用中，也确实无需过多的在意耳机电量问题，上下班通勤、日常健身房佩戴，小米蓝牙运动耳机青春版足够撑上两、三天才会出现电量告急。而在2小时左右的充电操作后，小米蓝牙运动耳机青春版便可以原地满血复活。

至于内部硬件配置方面，小米蓝牙运动耳机青春版在单元配置上使用的是10mm强磁动圈单元，配合PET超薄喇叭振膜，虽然算不得高端，但也足够日常听歌使用。我们尝试着在运动时打开一曲《Feet Don’t Fail Me Now》，就人声的表现来看，小米蓝牙运动耳机青春版的表现还算令人满意，但在乐器的表现上还是有些发糊。当然在运动时大概也没人会在意什么三频结相之流，直接一曲电子乐便能起飞，99元的小米蓝牙运动耳机青春版就能满足这样的需求。

最适合入门的运动耳机

在看到价格后，我脑海中浮现出的第一句话是：要啥自行车。

要知道即使是一向主打性价比的小米，之前那款小米运动蓝牙耳机mini的价格也已经超过150软妹币，所以当我拿到这款99元的青春版时，不免放低对它的预期。但实际上，小米蓝牙运动耳机青春版至少从功能性上，做到了一款蓝牙运动耳机所应该具备的所有特性，足够满足日常的运动使用需求，所以对于那些初次接触运动蓝牙耳机，或是只想简单的通过音乐来帮助自己进入运动节奏的用户，小米蓝牙运动耳机青春版大概是最适合也是最容易入手的产品之一了。