【IT之家开箱组】小米MIX 2S手机翡翠艺术版开箱图赏：不事雕琢，灵性自通

8月10日，小米正式宣布了小米MIX 2S手机的翡翠色&翡翠艺术版，小米携手敦煌研究院带来了全新陶瓷翡翠色。这款手机已经于8月14日全平台开售，目前IT之家也拿到了小米MIX 2S手机翡翠色&翡翠艺术版礼盒。小编首先就被礼盒精致的包装透露出的厚重艺术感吸引了眼球，话不多说，现在就通过一组开箱图赏和大家分享。

小米MIX 2S翡翠艺术版依然采用四四方方的黑底色包装盒，但是在包装盒正面烫印了一幅敦煌飞天图，金色和翡翠色的条纹细线勾勒出轮廓，令包装整体增添了一丝典雅和神秘。事实上，小米MIX 2S翡翠艺术版正是由小米和敦煌研究院共同研制。

打开包装后相信你一眼就会被手机亮眼的绿色吸引。根据小米的介绍，这款手机采用了敦煌壁画千年不变的天然宝石-孔雀石的色彩，用“绿色”来形容显然不准确，这是一种暗哑但通透的色彩，类似油青翡翠的低调沉闷。

根据小米的介绍，MIX 2S翡翠色历经324天，近千次试色，突破了材质的限制，才实现在最薄处仅为0.45mm的精密陶瓷后盖上进行注色。不过虽然经历诸多工序，但最终呈现出来的效果却是简洁古朴，除了手机该有的元素，其他没有任何修饰。但是陶瓷后盖呈现的类似玻璃的通透光泽令这古朴之中又蕴含了几分灵性，拿在手中把玩，莹润的光泽流转在沉闷的油青翡翠色上，颇有一番情趣。

小米MIX 2S翡翠艺术版的精华主要集中在手机背部，但在其他方面也有呈现，例如它还定制了一套敦煌飞天的黑色主题，和整机的艺术情调相互契合。

另外，在包装中，还附赠了色彩更明亮的翡翠色手机套，硅胶材质，类似喷砂的表面工艺颇具品质感。除了手机套，还有一张印有小米MIX 2S翡翠艺术版介绍文字的纸板和翡翠色色彩来源介绍的黑底卡片。

小米MIX 2S翡翠色 & 翡翠艺术版礼盒售价为3999元，搭载骁龙845，8GB内存+256GB存储。8月14日全平台开售，感兴趣的小伙伴可以关注一下。