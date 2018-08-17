微星RTX 2080显卡曝光：11GB显存、最高售价6000元

本周美国图形与互动技术大会，Nvidia发布了“图灵”架构，支持光线追踪渲染，不过是面向工作站的专业卡Quadro RTX系列，现在“图灵”架构的游戏卡正式曝光，根据VCZ报道，率先曝光的是微星的RTX 2080和RTX 2080 Ti非公版显卡。

其中，RTX 2080 Ti GAMING X TRIO采用三风扇设计，支持RGB灯效，背板有金属强化。规格方面，显存11GB GDDR6、双8pin供电，SLI桥接金手指改为NVLink，输出接口新增支持VirtualLink的Type-C。

RTX 2080 GAMING X TRIO造型类似，显存为8GB GDDR6。不出意外的话，就是256bit位宽，配合14GHz的三星颗粒可以做到448GB/s带宽。有消息称，首发的“图灵”架构游戏卡大核心频率将从1.9GHz起步，最高可以到2.5GHz，这样的话性能和发热都会比较“感人”。

另外，爆料准度很高的北欧硬件NordicHardware称，他们从多渠道获悉，RTX 2080显卡最快下周一就可以预订，早前Nvidia已经宣布将在8月20日举行科隆游戏展会发布“图灵”架构游戏卡，即就是说，发布会结束后Nvidia就将开启“图灵”架构游戏卡的预订。

▲Quadro RTX系列、其光线渲染速度可以让电影工作效率提升为每天7帧、数小时的渲染只需几分钟

按照惯例，首批产品会是Founders Edition，即公版卡。当然，NVIDIA可能不止发布一款，比如RTX 2080 Ti或RTX 2070同步登场。

▲Nvidia“图灵”架构Quadro RTX 8000专业卡

据悉，“图灵”架构的游戏卡RTX 2080显卡，目前北欧商家的预订价在7000克朗到8000克朗之间，约合5240到6000元，介于GTX 1080和1080 Ti之间。

▲光线追踪反射

全新“图灵”架构游戏卡和之前发布的专业卡一样支持光线追踪，此外，同步引入的带宽更高的GDDR6显存、标准的Virtual Link规范USB-C接口，以及双卡互联NVLink技术可以保证更好的性能体验。

▲光线追踪即时演算微电影