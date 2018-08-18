华为麒麟980确认配置Cortex-A76规格，A77是假的

IT之家8月18日消息 此前多份报告称，华为麒麟980处理器采用7nm工艺制程，并且还将采用ARM Cortex A77 CPU多核心，性能更高，不过Cortex A77尚未公布，这一消息令人怀疑。现在外媒gizmochina发布消息，已收到ARM官方确认，麒麟980将配备Cortex A76，而Cortex A77目前并不存在。这条信息也揭穿了Cortex A77可能会在IFA 2018年亮相的传言。

今年6月份，ARM发布了Cortex A76 CPU，这是Cortex A75的后续产品，与其前代产品相比，Cortex A76性能提升了35％，功效提高了40％。而且，它可以提供高达现有机器学习的4倍性能。

华为麒麟970处理器在2017年9月份发布，现在已经有超过10款华为旗舰搭载麒麟970处理器，麒麟970包括四核Cortex A73 CPU和四核Cortex A53 CPU。它还具有Mali-G72图形显卡和AI NPU单元。

华为近期已经宣布，在即将推出的华为Mate 20旗舰手机上搭载麒麟980，但还没有确认其规格。不过其将基于台积电7nm工艺打造，预计SoC还将通过增强的NPU单元来管理AI任务。搭载麒麟980的华为Mate 20/Mate 20 Pro预计将在10月份发布。

有消息称，麒麟980将配备四核Cortex A76 CPU和四核Cortex A55 CPU。预计SoC最大频率为2.8 GHz。华为自称7nm麒麟980将遥遥领先骁龙845和苹果芯片。

不过苹果即将在9月份发布A12芯片，高通预计在12月份发布7nm的骁龙855处理器，性能都将会进一步提升。