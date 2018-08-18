【IT之家开箱组】2018款苹果MacBook Pro 13英寸图赏：轻薄，性能不轻视

IT之家8月18日消息 在7月下旬，苹果在线直接发布了2018年新款MacBook Pro笔记本，包括13英寸和15英寸版，全系MacBook Pro笔记本更新到最新的英特尔第八代酷睿CPU，现在IT之家拿到了MacBook Pro 13英寸深空灰色，配备集成式触控 ID 传感器的触控栏的版本，为大家带来上手图赏。

2018款苹果MacBook Pro 13英寸的外观设计依然延续了此前MacBook Pro的工业基础，采用了铝合金材质，虽然没有新意，但经典的设计也是优秀设计。



▲MacBook Pro 13英寸（2018）

2018款苹果MacBook Pro 13英寸相比15英寸版轻多了，但仍然可以感受到用料充足，机身尺寸为30.41 厘米 x 21.24 厘米 x 1.49 厘米，重量1.37 千克，单手拿在手里已经很轻便，夹在胳膊肘下也很舒适。在保持轻薄的同时，该设备搭载了i5-8259U和i7-8559U这样28W的高性能处理器。

苹果MacBook Pro 13英寸（2018）采用了一块分辨率为2560 x 1600 (227 ppi)的13.3英寸LED IPS背光显示屏，支持数百万色彩，500 尼特亮度，支持广色域 (P3)，有搭载原彩显示技术版本，看起来十分细腻明亮。

苹果MacBook Pro 2018的A面光滑细腻，摸起来稍微有些凉意，但苹果Logo处触感做了不同的处理，有轻微的阻滞感。

▲Macbook Pro 13的正面前端的开盖处，单手可以开屏，比较完美

▲Macbook Pro 13的一角

▲Macbook Pro 13的背面

Macbook Pro 13的左侧，有两个雷雳 3 (USB-C) 端口，均可支持：充电、DisplayPort、雷雳 (速率最高可达 40 Gbps)、USB 3.1 第二代 (速率最高可达 10 Gbps)

▲MacBook Pro 13的右侧，有两个雷雳 3 (USB-C) 端口，还有3.5mm耳机接口

MacBook Pro（2018 年）采用的原彩显示技术利用先进的多通道感应器来调节显示屏和触控栏的颜色和强度，使显示屏适应环境光线，让图像显示更为自然。

MacBook Pro 2018上配备了全尺寸的键盘，触控板很大，高度略小于键盘面积处的按键排列宽度。力度触控板可实现精准光标控制和压力感应功能；支持用力长按、加速控制、压力感应绘图和多点触控手势。

该版本配备了集成式触控 ID 传感器的触控栏。

▲集成式触控 ID 传感器的触控栏

▲雷雳 3(USB-C) 端口

▲雷雳 3(USB-C) 端口和3.5mm耳机接口特写

▲MacBook Pro 底部Logo

▲前置摄像头

▲苹果Logo

▲力度触控板

▲全尺寸背光键盘和扬声器

▲屏幕顶部边缘

▲MacBook Pro 13底部

▲充电器、线缆配件

▲IT之家小编简单上手

（本文所有图片来自IT之家摄影编辑1900拍摄）

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