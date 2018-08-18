【IT之家开箱组】小米游戏本八代增强本开箱图赏：性能小怪兽，出来吼一吼

IT之家8月18日消息 在今年的ChinaJoy上，小米为我们带来了升级版本的小米游戏本，升级后的小米游戏本CPU较此前版本有很大的提升，CPU采用了英特尔i7-8750H。

全新的增强版小米游戏笔记本，包装十分粗犷霸气。电脑的透视图显现在包装盒上，灰黑色的搭配非常符合游戏本的刚劲冷峻。

开箱后我们可以看到，小米游戏本八代增强版依旧沿用此前的无LOGO设计，这种性冷淡的外观升级版的小米游戏本也是继承了前一代的许多特性。不过，需要提出的一点是，目前小米游戏本只有深空灰一种配色。

B面就是小米游戏本八代增强版的屏幕，这块屏幕尺寸为15.6英寸。分辨率为1920x1080，拥有与178°广视角。相对于其他游戏本来讲，小米游戏本可以算得上是窄边框了，根据官方的数据，其两侧的边框宽度为9.9mm，屏占比为81%

色彩方面，小米游戏本可以达到72%的NTSC色域，同时，这块屏幕的亮度最高可以达到300nits。

屏幕的正下方就是小米标志性的LOGO，这也是这款电脑为数不多的小米元素。

我们可以看到，小米游戏本的屏幕和机身之间的空间还是比较大的，这样高挑的设计能保证电脑有一个良好的散热。

屏幕和机身之间的转轴处采用的金属包裹设计，这样最大限度的保证了转轴处的排线安全。

我们可以看到，小米游戏本的棱角还是非常圆滑的。





屏幕的上方中间位置就是小米游戏本的摄像头和麦克风。

小米游戏本的C面是键鼠部分，小米游戏本的键盘按键采用了双曲面键帽，键程为1.8mm，支持30键防冲突。另外从下图中也可以看到，它的掌托面积非常大。在C面的右下角是厂商贴纸。

我们可以看到，小米游戏本的触控板，面积非常大，宽度已经超过总宽度的1/3，这样的大面积触控板，在操作中是非常方便的。

这里，小米游戏本的贴纸有英伟达和英特尔两家，小米游戏本八代增强版采用了英伟达的GTX 1060显卡，显存为6GB。而CPU为英特尔i7-8750H。这款CPU多核性能是七代标压处理器的160%。

键盘区的左侧是笔记本常见的可编程功能按键，在实际使用中，可根据需要进行自定义。

小米游戏本自然少不了光污染，小米游戏本的键盘支持RGB背光。

具体的灯光效果，支持呼吸、波浪和炫彩三种不同的模式，还提供五档亮度调节。

除了键盘上的光污染，小米还在电脑机身的两侧增加了LED灯带，这也符合游戏本无孔不入的光污染的一贯作风。

除了这两条炫酷的灯带，小米游戏本两侧分别还有大面积的散热孔。

在机身左侧有耳麦接口和两个USB接口。

在机身右侧同样是大尺寸的散热孔。

在机身右侧还有一个SD卡槽和USB接口，右侧的USB接口其实在外接键鼠的时候还是非常方便的。

小米游戏本D面设计的可以说是非常粗犷的了，D面半幅都是散热孔洞，同时还能看到两颗散热风扇。

超大的散热孔洞加上若隐若现的冷却管和散热风扇，小米的散热性能可以说是非常了不起的。

当然，在远离散热风扇的位置，依旧是小米的LOGO。

在logo两侧，是另外两排散热孔洞，毕竟是游戏本，在散热需求上还是非常严格的。

在机身后部依旧有着大量的散热孔和几个常用的接口。

在散热上，小米游戏本可以说是做到了极致。超大超多的散热孔洞，配合双风扇会带来非常不错的游戏体验。

这里我们可以看到，小米游戏本后部集中了网线接口、HDMI接口、USB接口、USB-C接口和电源接口。即便是打开电脑盖也不会影响到这些线材。





小米游戏本的前部的凹槽刚好方便打开电脑盖子。

小米游戏本的和总量为2734g（不带电源）。

厚度与直立的一元硬币相当。

这款电脑搭载了16GB内存，在存储空间上，小米游戏本提供了256GB的SSD+1TBHDD的组合。同时预装Windows 10家庭版。无论是游戏还是办公，这样的配置可以说非常的完美。

售价上，这款笔记本小米游戏本八代增强版16GB内存+256GB SSD+1TB HDD售价为8999元。

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摄影：1900，模特：浮生