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哈苏正式发布XV转接环，X1D也可以用上V镜头啦

2018-8-19 11:38:40来源：爱活网作者：弱鸡13责编：阿迷评论：

玩摄影的人都知道，镜头群越丰富，相机的可玩性也就越大，当原卡口的镜头数量还不多的时候，这就需要转接环的帮忙了。继哈苏XPan镜头转接环上市后，哈苏于近日正式推出XV镜头转接环，这就意味着哈苏首款中画幅无反相机X1D这次可以用上哈苏经典的V系统的镜头啦！

自哈苏V镜头诞生以来，不知收获了多少专业摄影师的喜爱，但由于数码技术的发展，许多X系统胶片相机的用户只能将其镜头束之高阁，英雄无用之地。不过随着哈苏发布了XV镜头转接环，那些承载着哈苏历史的V镜头又可以重见光明了。

据了解，哈苏V系统拥有超过60个镜头，涵盖的焦距范围从30mm到500mm。由于XV镜头转接环的加入，哈苏首款中画幅无反相机X1D可用镜头群扩大了不是一点点。得益于X1D的电子快门功能，XV镜头转接环可兼容哈苏C、CB、CF、CFI、CFE、F和FE的全系列镜头。

而现在，哈苏X1D除了自已本身拥有的5支原生XCD镜头外，还可以通过XH镜头转接环使用HC/HCD镜头，以及通过XPan镜头转接环使用XPan镜头，现在又加上XV转接环使用上V系统镜头，那些拥有哈苏老镜头的用户岂不是喜上眉梢。哈苏XV镜头转接环将于8月底开始发货，目前报价为2499元。

京东哈苏X1D XV转接环哈苏中画幅无反相机X1D转接环，可用V系列镜头2499元直达链接
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关键词：哈苏镜头

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