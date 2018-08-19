800/1000美元：PNY RTX 2080/2080 Ti显卡价格曝光

IT之家8月19日消息 明天Nvidia就将举办新品发布会，发布全新一代的图灵显卡，而现在随着发布会的日益临近，关于新显卡的消息终于在本周迎来了大规模的爆发，关于RTX 2080和RTX 2080 Ti显卡的消息也越来越多，因为有消息称Nvidia将会在明天的发布会上公布这两款显卡。而现在在国外的商城，关于这两款显卡的价格也已经曝光，分别为800美元以及1000美元。

有网友在网上曝光称PNY的RTX 2080以及RTX 2080 Ti显卡已经出现在商城上，不但曝光了规格，还曝光了价格，其中RTX 2080的售价为800美元，2080 Ti的售价为1000美元。

据悉RTX 2080以及RTX 2080 Ti显卡都将采用图灵架构以及GDDR6显存，性能比GTX 1080 Ti高出不少。当然到目前为止关于RTX 2080和RTX 2080 Ti的3DMark跑分尚没有曝光。

如果按照16%的税费以及汇率，按照这个发售价格，RTX 2080的国内价格为6380元人民币，而RTX 2080 Ti显卡的价格为7973元人民币。



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