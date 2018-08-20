8月23日发布：小米预热15.6英寸小米笔记本新品

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家8月20日消息 今天中午，小米笔记本官方宣布，将会在8月23日发布一款全新的小米笔记本产品。
▲小米笔记本的预热海报，来自微博
根据小米的预热信息，全新的小米笔记本产品将会配备全功能键盘，这就意味着会有数字小键盘。另外，这款笔记本产品的将会是一款15.6英寸的产品。
另外，从小米官方放出的预热海报来看，全新的小米笔记本的键盘应该不带背光。而从“指尖的风驰电掣”来看，这款笔记本产品的键盘的手感应该会有不错的体验；或许暗示了这款笔记本会比较适合办公。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有