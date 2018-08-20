8月23日发布：小米预热15.6英寸小米笔记本新品

IT之家8月20日消息 今天中午，小米笔记本官方宣布，将会在8月23日发布一款全新的小米笔记本产品。

▲小米笔记本的预热海报，来自微博

根据小米的预热信息，全新的小米笔记本产品将会配备全功能键盘，这就意味着会有数字小键盘。另外，这款笔记本产品的将会是一款15.6英寸的产品。

另外，从小米官方放出的预热海报来看，全新的小米笔记本的键盘应该不带背光。而从“指尖的风驰电掣”来看，这款笔记本产品的键盘的手感应该会有不错的体验；或许暗示了这款笔记本会比较适合办公。