Kindle Voyage在亚马逊悄然下线

曾几何时，电子书以轻薄携带便利，且能容纳大量书籍内容的优势，成为很多爱读书人不二的选择，甚至有取代纸质书的趋势。但随着智能手机的发展，我们也能在手机上阅读大量书籍内容，而不用再多带一本电子书，就如同现在大家都用手机拍照，再小的相机也容纳不进我们的包包大概是一个意思，因此电子书的发展也远没有前几年那么红火，最近，据外媒报道，他们发现亚马逊已经将Kindle Voyage电子书从官网上下架了。

据悉，早在7月下旬的时候，在亚马逊的官网上已经看不到Kindle Voyage的身影了，这就意味着Kindle Voyage很有可能已经被停产了，虽然目前仍然有翻新机在出售。而现在在亚马逊官网上能找到的只有入门款的Kindle、中档的Kindle Paperwhite以及高端的Kindle Oasis。

作为在2014年发布的Kindle Voyage电子书，其实较入门级Kindle和中档的Kindle Paperwhite两款产品有不小的优势。比如在体积重量上更加轻薄，并且采用了玻璃屏幕、触感按键翻页以及将电源键放在了机身背后，凹陷的部分也能避免我们产生误操作。

之所以Kindle Voyage如今会被亚马逊下架停产，很大原因是因为售价高达200美元，约合人民币1370元。而两年后发布更为高端的Kindle Oasis，以250美元，约合人民币1715元的价格将Kindle Voyage给彻底碾压下去，变得毫无竞争力和吸引力，尴尬的定位和价格使得Kindle Voyage不得不率先退出电子书市场。