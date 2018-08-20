【IT之家评测室】时尚精英巅峰对决：华为MateBook X Pro和苹果13寸MacBook Pro对比评测

传统笔记本行业在经历一段时间的沉寂后，最近几年由于微软Surface系列的创新和新兴互联网硬件品牌的入局搅动开始重新焕发生机。且不说微软的Surface系列，国内很多手机厂商推出的笔记本产品在这个市场同样具有相当的号召力。



例如今年MWC前夕期间华为推出的MateBook X Pro笔记本，在极度轻薄、高颜值的同时也有不错的性能表现。很多人将这款笔记本和苹果的13英寸MacBook Pro做类比，刚好前不久苹果更新了旗下MacBook Pro系列产品线，在性能配置方面有着抢眼的升级。今天，IT之家将为大家带来华为MateBookXPro和苹果2018款的13英寸MacBookPro做一番对比评测，大家不妨看看这两款笔记本究竟谁更适合自己。

本次对比，IT之家采用的是2018款苹果13英寸MacBook Pro和华为MateBook X Pro顶配版本。具体参数如下表所示：





一、外观做工：同样的趋势和不同的创新

华为MateBook X Pro在外观设计上有三大特点：简洁、轻薄和全面屏。说到简洁和轻薄，这也是苹果MacBook系列的传统强项，而全面屏则是华为MateBook X Pro相较于MacBook Pro的独特之处。那我们不妨先说一下华为MateBook X Pro的全面屏。

当MateBook X Pro首次亮相的时候，小编确实感到眼前一亮，正是因为其91%屏占比带来的视觉震撼，即便不点亮屏幕，四面极窄的边框也足够吸睛了。

做到这一点其实是比较不易的，虽然窄边框在此前戴尔XPS等系列产品上已经出现，但这些产品仍然保留了较厚的下巴。笔记本的屏幕尺寸较大，像很多全面屏手机那样采用COF的封装工艺来缩小下巴比较困难且需要较高的成本，MateBook X Pro在使用传统COG封装工艺的条件下仍然将下巴做窄，这是难点。他们采用的方案是将屏幕下方的一部分PCB板移到了键盘下面，同时将摄像头也放到了键盘上。

屏幕点亮后，MateBook X Pro的全面屏视觉冲击力比全面屏手机其实更大，因为笔记本本身就具有大尺寸显示面积，边框变窄后，给人带来的视觉张力自然更大。

还有就是，MateBook X Pro采用了3:2（3000*2000分辨率）的屏幕比例，最直接的效果就是看起来显示面积更大，对于全面屏的视觉效果也有很好的增益。

既然说到了屏幕，正好顺便将苹果13英寸的MacBook Pro与之对比。首先两款设备的B面一眼可见的差别是玻璃的覆盖面积。

MateBook X Pro的B面几乎被一整块玻璃覆盖，仔细看可以发现转轴下方隐藏着一条金属贴边和玻璃缝合，不过正常使用几乎看不到，这使得MateBook X Pro的B面一体感很强。

还有一处细节，就是MateBook X Pro屏幕左下角有一个环境光感应器隐藏在黑色玻璃面板下，不仔细看同样很难发现。

相较之下，13英寸MacBook Pro屏幕底部的金属贴边明显可见，但并没有影响美观，在精致工艺的无缝衔接下反而多一层品质感。

另外值得一提的细节是，MateBook X Pro在屏幕边框处还有一圈高光切角，玻璃和金属背板直接接合，而MacBook Pro则是通过传统的软胶垫层进行过渡。

重点讲完了屏幕部分，我们再从简洁和轻薄这两大特点看看华为MateBook X Pro和苹果13英寸MacBook Pro各自的表现。

首先两款设备的外观设计都很简约，都具有很高的一体性。IT之家手上的MateBook X Pro和MacBook Pro均为深空灰配色，使用CNC一体化切割工艺打造的航空铝合金机身，时尚干练，但机身细节的打磨却不乏精致。

MateBook X Pro机身A面只有一枚华为的Logo，别无其他修饰元素，同时四面边缘处的弧形收边，加上表面的喷砂工艺，让它乍一眼看去和苹果13英寸的MacBook Pro除了尺寸之差外别无二致。当然，仔细看的话，MacBook Pro收边的弧度要比MateBook X Pro更为舒缓、柔顺。

在C面布局上，两款设备的设计语言也是类似的，全铝合金面板，黑色键盘，键盘两侧细密的扬声器开孔，简洁的触控板……若论不同，MateBook X Pro在键盘上方设置了一枚整合指纹识别功能的电源按键，而MacBook Pro则是看起来很酷炫的TouchBar，在Touch Bar最右端也整合了支持指纹识别的方形电源键[u1]，黑色玻璃表层和TouchBar很好地融于一体。

键盘方面，华为MateBook X Pro采用背光巧克力键盘，而苹果MacBook Pro则是第三代蝶式键盘，单纯从外观上来看相似度也挺大。触控板部分，MateBook X Pro较以往设备已经增加了触控板面积，但奈何13英寸MacBook Pro面积更大。

华为MateBook X Pro和苹果MacBook Pro的D面布局也几乎一致，窄条状的散热口都分布于两侧，硅胶脚垫也都是圆形，差别在于MacBook Pro裸露的螺丝更少。

对比一下轻薄性，MateBook X Pro机身厚度为14.6mm，而13英寸MacBook Pro机身厚度为14.9mm，可以说彼此毫厘之差。但有一点，

MateBook X Pro在D面底部边缘弧线收得比13英寸MacBook Pro更窄，所以视觉上MateBook X Pro的轻薄感更明显。

接口方面，华为MateBook X Pro提供了两个USB-C接口、一个Thunderbolt3接口和一个USB Type A接口，而苹果MacBook Pro简单直接，只给了四个Thunderbolt3接口，像小编这种出门经常忘带转换器的人，也不知该吐槽苹果还是吐槽自己了。另外，两款设备都有3.5mm耳机接口。

小结：

轻薄化、精美化是目前笔记本产品发展的一大趋势，甚至游戏本也在朝着这个方向努力。在这方面，MacBook可谓鼻祖，而华为MateBook X Pro则是后来之秀。MateBook X Pro“秀”就“秀”在在轻薄简洁的基础上做了全面屏设计，它的很多细节设计都是围绕全面屏展开的，例如几乎全玻璃覆盖的B面、隐藏的光线感应器、“消失的”摄像头等，都是为了让屏幕具有更强的一体性和视觉震撼力，减少其他元素的干扰。而MacBook Pro则多年延续着几乎一致的设计语言，尽管它的设计至今来看仍然经典美丽，但“模仿者”通过自己的思考改进，也有可能实现超越。

二、性能对比，全面和专注的比拼

今年苹果MacBook Pro重点在性能配置上做了升级改进，所以性能会是13寸MacBook Pro和华为MateBook X Pro对比中很受关注的看点。

两款设备都采用Intel第八代酷睿处理器，其中IT之家手上的13寸MacBook Pro搭载的是主频为2.7GHz的Intel Core i7-8559U处理器，16GB内存，而华为MateBook X Pro则是拥有四核八线程的Intel Core i7-8550U处理器，主频为1.8GHz，同样16GB内存。

1、跑分测试

两款设备纸面上的配置比较接近，差别肯定也还是有的，具体IT之家小编姑且先通过跑分进行展示。

考虑到macOS系统的特殊性，我们平常使用的测试软件在macOS环境下几乎都不能打开，也就是说跨平台的测试软件十分稀少，于是CPU测试软件GeekBench便成为为数不多的跨平台软件。尽管这款软件在X86与ARM架构上的表现不尽相同，但是无论是苹果的MacBook还是华为的MateBook X Pro，它们都采用了Intel X86处理器，因此使用GeekBench进行测试，其结果也还是有一定的可参考性的。

2、工作场景压力测试

跑分只是数据上的参考，两款设备的跑分成绩都不弱，但具体落地到日常使用体验，也有可能会有明显差别，毕竟系统不同，我们不妨结合实际应用场景来考量。

在测试中，IT之家小编尝试模拟日常工作的的场景：在MateBook X Pro和MacBook Pro 2018中使用同一浏览器开启30个网页标签，并同时打开5个约20M大小的相同的Word文档、5个约2M的EXCEL文档，开启QQ和微信，开启音乐软件《网易云音乐》，然后开始在Word文档中编辑文字，期间不间断尝试软件切换，进入多任务页面等。

模拟半个小时后，华为MateBook X Pro和MacBook Pro均能保持流畅性，没有遇到系统软件卡死、停止响应等情况。MateBook X Pro在进入多任务界面以及切换到Word文档时会出现比较微妙的掉帧，同时小编也遇到因为CPU负载较高导致风扇转动声稍明显的情况，大概会持续2分钟左右又会恢复安静，小编推测这可能和Windows10系统的资源调配调整有关。总体来说，两款设备在应付日常强度的办公方面绝对是绰绰有余的。

3、大文件读取、PS渲染运算测试

为了进一步测试两款设备的性能水平，IT之家小编还进行了一项测试：使用Photoshop打开同样的大小为3.9GB的.tif文件，估算两款设备打开该文件需要消耗的时间。测试结果显示，13英寸的苹果MacBook Pro大概耗时38秒，华为MateBook X Pro大概耗时43秒。

华为MateBook X Pro打开PS文件视频：

13英寸苹果MacBook Pro打开PS文件视频：

接着，小编在Photoshop中对这张图片进行放大缩小演示，13英寸MacBook Pro能够实时显示画面细节，几乎看不到加载的过程，对图片进行半径为30像素的高斯模糊，运算时间大约13秒；而MateBook X Pro需要16秒。

在打开大型PS文件以及做图像渲染的测试上，考验的是硬盘的读写速度以及处理器的运算速度，13英寸MacBook Pro要快于MateBook X Pro，但其实差别在5秒之内，对实际体验的影响并不明显，客观来说两者的速度都非常快。

4、附加：MateBook X Pro游戏测试

我们注意到，华为MateBook X Pro在Intel HD Graphics 620的基础上还搭载了Nivida MX150独显，这说明MateBook X Pro在移动办公的定位基础上，应该还具有一定的游戏性能。为此小编还特别针对MateBook X Pro进行了《英雄联盟》游戏测试。

由于《英雄联盟》自带帧率实时显示的功能，游戏过程中，小编注意到，华为MateBook X Pro在进行游戏时能够全程保持在60FPS以上，在画面激战震撼时，小编记录了如下帧率的变化统计。

看得出华为MateBook X Pro在应对《英雄联盟》这样的游戏时是没有压力的。游戏过程中，小编测试发现笔记本最热的地方在键盘左上角的区域，温度最高达到45.3℃，风扇转动的噪音测试为47.9dBA，测试点距离笔记本较近，人耳实际听到的声音也稍明显，但也在可接受的范围内。

小结：

在性能方面，MateBook X Pro和13英寸MacBook Pro其实各有侧重。MateBook X Pro更为全面，在满足移动办公的基础上还能兼顾一些游戏场景，这其实是令小编感到有些意外的，毕竟这款笔记本身形纤薄，你很难想到它在游戏方面其实也有不错的潜力。但细想似乎也有些合理，毕竟Windows笔记本本身应用场景就更为广泛，用户购买一款笔记本不可能只是用来办公、看电影，在满足这些需求的基础上扩大应用场景，其实也是市场创新面前急迫要做的事。

而MacBook Pro小编觉得则更为专注，将自身产品定位内的事情做到极致。实际使用中，13英寸MacBook Pro稳定、流畅和快速的使用体验是小编在其他笔记本中很难找到的。

三、屏幕表现：均为业界领先水平

无论是苹果MacBook Pro还是华为的MateBook X Pro，他们的适用人群中有一类为图形工作者。他们可能不需要强大的性能，但是显示屏的素质一定要好，毕竟出现的色彩偏差很可能让之前的工作前功尽弃。

而苹果的MacBook Pro和华为MateBook X Pro作为各自的旗舰产品，在屏幕上自然需要更加严格的测试。而IT之家这一次也使用了Spyder Elite 5这款专门的校色仪来测试这两款笔记本屏幕的优劣。

跟性能测试一样，由于MacOS以及Win10系统的差异，SpyderElite软件在两个系统中间并没有做到完全一样的功能。例如在苹果MacBook Pro上就没有专门的屏幕测试。于是我们只能使用校准软件来间接测试苹果MacBook Pro上的屏幕素质。

经过Spyder5的测试，华为MateBook X Pro和苹果13英寸MacBook Pro都拥有100%sRGB的屏幕，不过13英寸MacBook Pro支持DCI-P3广色域，色域范围要更广一些。

而在色彩准确度上，华为MateBook X Pro和苹果MacBook Pro都同样出色，华为的平均色差为1.86，最小值为0.69，其中偏离值最大的为青色，而该值距离平均数相差过大。除了青色之外，基本上所有的颜色都在0.5-2之间浮动。

苹果这里缺少专门的测试软件，因此通过对Lab的DeltaE进行测试，苹果的白点色差为0.5，而50%灰度为0.3。

屏幕亮度方面，IT之家小编也进行了测试，其中MateBook X Pro最大亮度可达438nit，而13英寸MacBook Pro最高亮度测得434nit。

从实际体验的角度来讲，华为MateBook X Pro具有3000*2000的分辨率，显示效果比13英寸MacBook Pro更为精细一些，而MacBook Pro色彩要比MateBook X Pro更为鲜艳，画面对比度也更高，MateBook X Pro的色彩显示其实还是有些偏素雅的，两者的风格有明显的差异。

▲左边为华为MateBook X Pro，右边为苹果MacBook Pro

小结：

可以说无论是华为还是苹果，它们的屏幕都是属于业界领先的水平，和专业显示器不相上下，对于图形工作者来说，使用这些笔记本所产出的图片自然不会因为颜色的不准确而导致废片。

四、综合使用体验对比

华为MateBook X Pro和苹果13英寸MacBook Pro都定位于移动办公和影音娱乐，如果你是游戏党，那这两款设备肯定不是你的菜。因此在这部分内容中，IT之家小编分两个角度来进行对比分析，分别是办公场景和影音娱乐场景。

1、办公场景：打字、文件传输效率比拼

日常的移动办公中用户接触最多的就是键盘和触控板，暂不考虑鼠标。另外，在智能手机如此普及的今天，办公过程中在手机和电脑之间互传文件也是家常便饭，在这部分测试中，小编主要从这三个方面入手，看两款设备的具体表现情况。

首先是键盘，根据官方的数据，MateBook X Pro和13英寸MacBook Pro的键盘键程均为1.2mm。不过实际使用过程中，小编觉得两者按压手感明显不同。MateBook X Pro的键程偏长，手感有些松软，实际打字过程中按键回弹力度不错，同时键帽宽大，按键之间的距离也比较适中，一般很少会出现按错键或者因为手速快而漏掉一些字母的情况。

使用苹果的MacBookPro打字则是另一番体验。第三代蝶式键盘按压时给人的感觉依然是键程很短，好像敲击在桌面上，这也是很多用户反馈的问题。不过在这一代MacBookPro上，苹果增强了键盘敲击的段落感，这个段落感要高于MateBook X Pro，最直观的感受是按键回馈比MateBook X Pro明显，偏紧凑。短键程+强段落感，所以你在这代MacBookPro上打字会觉得很“硬”。

初上手的时候，很多用户可能会不习惯，小编也是。但神奇的是，习惯了这个手感后，打起来竟然也挺爽快的。这就有点仁者见仁智者见智了。

还有一项加成，MacBookPro打字时TouchBar也会实时显示输入法上的文字，所以有时候你不看屏幕，也能够准确输入文字。

今年的MacBookPro上，苹果在键盘下方增加了一层薄膜，目的是防止灰尘进入，同时让打字更安静。但实际测试时，小编发现当你打字打到飞起的时候，敲击键盘的声音其实还是挺清脆的，而MateBookXPro因为段落感相对松软的原因，声音反而略小于MacBookPro。

触摸板方面，华为MateBookXPro除了常规的点按滑动外，还支持双指、三指手势触控，同时，MateBookXPro还支持屏幕触控，在某些工作场景例如播放视频时能提供更直接的交互。

MacBookPro并不支持屏幕触控，但macOS中对于触控板有比Windows10更丰富的手势设置选项，使用熟练的话也可以提高工作效率。

接下来是文件传输，其实也就是考验手机和电脑的互联互通。

这里不得不说的是，华为MateBook X Pro支持HUAWEI Share技术，可以实现手机和电脑之间的无线连接。

具体来说，MateBook X Pro中预装了华为电脑管家，当用户在手机端的下拉通知中心菜单中开启HUAWEI Share功能以及蓝牙功能后，在桌面端电脑管家软件中找到“我的手机”选项栏，其中包含手机相册和文件共享两个功能，手机相册中按照提示用华为手机扫码，在手机端安装电脑助手App后与电脑进行配对，这样就可以将手机相册同步到电脑管家中了。用户可以对相册的照片进行备份。小编试过手机相册中有新的照片后也可以实时刷新显示，对于小编这种经常需要手机电脑互导照片的人来说很方便。

文件共享功能中，则可以将电脑端的文件实时发送到手机端，用户只需在电脑中选中文件右键，在菜单中选择“发送给周围的人”即可找到自己的华为手机并发送，非常方便快捷。

不仅如此，在HUAWEI Share的详细功能中，还可以将手机设置为一个文件服务器，同一局域网下电脑端就可以找到这台服务器，从而直接对手机进行文件管理，这个功能可以说更为实用。

而在苹果MacBook Pro上，主要是通过iCould实现和iPhone的互联互通，例如在MacBook Pro登录iCould账号可以选择将手机上的图片、文件、便签、联系人、日历等信息同步到MacBook Pro中，还可以在MacBook Pro端接听iPhone的来电。通过AirDrop，也可以轻松将照片、视频、通讯录、演示文稿和备忘录等内容快速传输到Mac设备上。除了这些，在MacBook Pro上还可以在不操作iPhone的情况下将iPhone变成网络热点，甚至还可以实现MacBook Pro和iPhone之家复制粘贴的互通等。

总的来说，MateBookXPro的HUAWEI Share是一项很好用的功能，它和MacBook Pro的理念不同，是针对文件分享这一场景将解决方案做极致。使用HUAWEI Share确实能够快速便捷地在设备之间传输文件，是生产效率的一种提高，相较于其他Windows笔记本设备也能构成一定的优势。

而苹果MacBook Pro则更多是基于苹果统一生态的能力让MacBook Pro和iPhone之间在互联互通场景方面能够做得更多。其实在体验中，小编觉得，如果你是效率狂，那么MateBookXPro的HUAWEI Share功能会更适合你；而如果你不一定追求效率，但是经常需要在手机和电脑之间做工作切换，那么13英寸的MacBook Pro会是更好的选择。

2、影音娱乐：

处理办公事务、休闲的时间看看电影、电视剧，听听音乐，相信这两点是轻薄本在普通消费者那里最主要的用途。上面讲到无论华为MateBook X Pro还是MacBook Pro在应付日常办公场景都各有优势，而在影音方面，两者表现又如何呢？

IT之家小编认为，其实影音娱乐，首先最重要的是看两点：第一是屏幕素质如何，第二是外放音质如何。

屏幕素质这方面，小编在前文已经有所介绍，总体来说，两者的屏幕表现都非常优秀，不过在实际观感上，13英寸的MacBook Pro发色要更艳丽一些，而MateBook X Pro偏向于真实，此外，91%屏占比全面屏令MateBook X Pro在看电影时在视觉震撼力上有显著的优势。

外放音质方面，小编在日常使用这两款产品播放电影时能够发现，华为MateBook X Pro的扬声器发声清脆，三频均衡，立体感较强，这和其支持四扬声器杜比全景声技术有密切关系，而苹果MacBook Pro的音效听起来更注重低音的表现，声音较MateBook X Pro更显雄厚。至于大家喜欢哪一种风格，就是“萝卜白菜各有所爱”了。

五、MateBook X Pro的前置摄像头，瑕不掩瑜的创新

这里小编主要想说一下华为MateBook X Pro的前置摄像头。在这款笔记本上，华为创新性地将前置摄像头放在了键盘上，平时不用的时候是作为一枚单独的按键隐藏在键盘中的，需要使用时，按下键帽，就可以弹出前置摄像头。其实我们使用笔记本需要用到前置摄像头的场景并不多，所以将摄像头隐藏在键盘中的想法是很巧妙的。这种想法的萌生本质上还要归结于对“全面屏”的追求，在笔记本上做升降结构不现实，有违轻薄化的要求，综合各种因素考虑，键盘可能是唯一合适的安身之处了。

同时，这一设计还可以起到保护用户隐私的作用。互联网时代，我们的隐私往往暴露在各种摄像头前，如果黑客利用笔记本摄像头的漏洞神不知鬼不觉地窥探我们的隐私，想想都是很可怕的事情。

实际使用中，IT之家小编以QQ聊天视频为例，无论摄像头是否弹出，用户都能够成功发起或者接受视频通话的邀请，没有摄像头没打开的提示，不过在摄像头未弹出的情况下，用户的视频聊天界面是一片漆黑，这本身也可以算作一种提示了。

当然，由于摄像头是放在键盘上的，视频通话中用户的画面呈仰视角度，如果你想以正常的角度和对方通话，需要稍微将腰弓起来，以获得理想的角度。

角度问题是用户对于华为这个隐藏式前置摄像头的主要抱怨。IT之家小编觉得，这确实影响体验，不过每当想到这一“牺牲”换来了更震撼的全面屏和更可靠的隐私保护，内心就又能够接受了。其实小编认为，在笔记本屏幕顶部做升降摄像头或许是最合适的选择，只是目前的技术难点在于难以将摄像头模组做得如此薄并塞进本来就很薄的笔记本翻盖内，或许只有等未来技术的迭代演进了。总的来说，小编认为目前MateBook X Pro的隐藏式摄像头是一项瑕不掩瑜的创新。

前面说到了隐私和安全的问题，苹果在最新的MacBook Pro上也考虑到了这个问题，所以他们为MacBook Pro加入了Apple T2芯片，它能够为固态硬盘上的数据进行加密，每台MacBook Pro都分配有独特的密钥。同时MacBook Pro上的?件保险箱功能可进一步扩展此加密功能，加密用户的个人账户密钥来确保只有凭借用户凭据才能解锁自己的数据。

六、续航能力不相伯仲

在移动办公场景下，续航也是消费者选择轻薄本的重要参考要素。华为MateBook X Pro配备了57.4Wh的电池，而IT之家手上的这款13英寸MacBook Pro则拥有一块58Wh的电池。

在实际使用过程中，IT之家进行了简单的续航对比，让MateBook X Pro和13英寸MacBook Pro同时用QQ浏览器在线播放优酷1080P的高清电影，两款笔记本的初始电量都为100%，系统亮度都设置为最大，音量设为50%，使用耳机播放。两个小时电影播放下来后，结果华为MateBook X Pro剩余电量61%，而苹果MacBook Pro剩余电量为62%。从结果上来看，华为MateBook X Pro和苹果13英寸MacBook Pro在在线视频方面的续航能力不相伯仲。

七、系统差别

MacBook Pro和MateBook X Pro的本质不同其实还在于MacOS和Windows10的差异，这两者差异也是决定用户在这两款设备之间选择的关键因素。

熟悉Windows10的用户使用华为MateBook X Pro自然没有什么门槛，而如果你之前没有使用过MacBook，那么在初上手macOS时肯定会有不适应，并且对于macOS的使用操作也需要一定的学习成本。今年13英寸MacBook Pro预装的是macOS High Sierra 10.13.6，其实对于macOS而言，如果熟悉了它的使用操作后，相信你会对这套逻辑简单、不臃肿、流畅的系统偏爱有加，它很适合轻度的文档办公和娱乐。另外，macOS和iOS之间的生态整合、互联互通也会给用户带来从桌面到移动比较无缝的体验，对于生产效率也是一种提升。

而Windows10的优势在于强大的软件生态和兼容性，无论是办公还是游戏等都能够满足用户的需求。作为地球上用户数量最多的桌面操作系统，Windows的操作方法和交互逻辑已经在大部分消费者心中根深蒂固，而Windows10在以往的基础上对微软旗下的其他平台如Xbox、Win10 Mobile等有着更好的联通性，同时现在的Windows10在不断的更新完善下已经越来越成熟好用。

八、总结

上面的对比过程有些冗长，这里做一些总总结。其实在这次对比过程中，给IT之家小编惊艳感更强的是MateBook X Pro，全面屏是一方面，主要还是对于经历过疲乏期的Windows笔记本的阵营中，确实需要更多更好的创新来刺激市场，而MateBook X Pro能够让人看到新入局玩家比传统笔记本厂商更大的重视和更多的努力。至于MacBook Pro，它其实还是大家熟悉的MacBook Pro，性能更强、有TouchBar，但这些都不能算作深层的自我革新。MacBook Pro更吸引人的其实还是在于苹果强大统一的软件生态（不要理解为应用生态），简单说或许就是，在MacBook Pro中工作娱乐，舒适感更强。

买谁？对于13英寸MacBook Pro和华为MateBook X Pro而言，一个重要影响因素就是价格。IT之家小编手上这款13英寸顶配版本的MacBook Pro售价达到29148元，而顶配版MateBook X Pro售价12988元，单纯就性价比而言，显然还是MateBook X Pro高一些。

当然，性价比只是考虑的因素之一。相对而言，MacBook Pro更适合已经习惯macOS生态体系或者希望尝鲜的用户，不需要游戏或者深入的折腾，只是用于日常的移动办公或者影音娱乐，当然，如果你的工作中需要用到专业的图形或音频等处理，MacBook Pro也是很好的选择。

华为MateBook X Pro同样适合经常移动办公、或者喜欢用笔记本进行看电影听音乐的人群，同时，如果你的工作需要各种各样的生产力软件，那么这两者中可能MateBook X Pro是你唯一的选择。

还有就是，如果你对Windows轻薄本的颜值有比较高的要求，那么MateBook X Pro也值得考虑，这种轻薄、简约、去冗杂的设计也是符合产品美学的发展趋势的。

最后小编在这里不妨做一下总结。

华为MateBookXPro

优点：

轻薄精巧的外观

91%屏占比全面屏带来的视觉震撼

性能足以应对日常移动办公的场景

支持HUAWEI Share技术

杜比音效带来出色的外放效果

屏幕素质出色

不足：

隐藏式摄像头在视频通话时角度偏低

稍高负荷运行时风扇声稍明显

苹果13英寸MacBook Pro

优点：

轻薄精巧的外观

macOS系统的简洁流畅性

macOS和iOS之间有和完整的互联互通

图形处理性能强悍

TouchBar带来功能便利性

屏幕素质出色

不足：

在线视频播放耗电较明显

接口太单一

macOS软件应用生态不够丰富

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