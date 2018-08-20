【IT之家评测室】36292元的性能怪兽！2018款15寸苹果MacBook Pro评测

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苹果在7月16日正式推出了2018款MacBook Pro，今年的新款MacBook Pro在很多方面进行了大幅度的升级，可以说是很良心了。当然，前提是你有足够的预算。很多Mac的老用户可能会纠结到底需不需要升级今年的MacBook Pro，目前IT之家已经拿到了最新15英寸的MacBook Pro，经过了一段时间的体验，小编现在将自己的使用感受写出来。本文更多是从日常使用体验的角度来进行分析，供大家参考。



首先需要说明的是，IT之家手上的这台15英寸MacBook Pro搭载的是2.9GHz第八代Intel Core i9-8950HK处理器，32GB 2400MHz DDR4内存，Radeon Pro 555X 4GB显存的独立显卡和Intel UHD Graphics 630核心显卡，2TB PCIe SSD，距离今年的顶配还差2个TB。

一、外观设计和做工：一如既往的精致

2018款的苹果MacBook Pro相较于以往版本在外观设计上并没有什么大的改动，将它和上一代放在一起绝对一眼分不清谁是谁。当你第一眼看到MacBook Pro时，即便是IT之家手上的这款15英寸大尺寸版本，肯定也会被其机身出色的一体性和轻薄感所吸引。

15英寸MacBook Pro采用了深空灰的航空铝合金机身，且运用的是整机CNC一体化切割工艺，所以机身细节的打磨很精致。机身表面还是熟悉的金属喷砂工艺，手感细腻。15英寸的MacBook Pro在设计上相较于13英寸更为硬朗一些，机身的弧线更为平缓，棱线锐利。

在今年的MacBook Pro上，苹果采用了第三代蝶式键盘，这一代蝶式键盘在外观上和上一代也没有太大的变化，但仔细观察会发现苹果对Option、Enter等键帽上的字体进行了细微的改动。

键盘上方还是熟悉的TouchBar，在TouchBar的最右端则是一枚集成了指纹识别功能的电源键。由于15英寸版机身面积较大，键盘两侧为扬声器预留了较大的空间。

MacBook Pro的D面比较简洁，除了四角的四枚软胶垫以及螺丝孔，几乎就没有其他的元素。散热出风口开口很窄，位于机身底部两侧，很有设计感，能够和整机的风格融于一体。

机身尺寸方面，15英寸MacBook Pro长宽高为241x349x 15.5 mm，重量为1.83kg，可以单手轻松托在掌中，日常外出携带也比较难方便。

整体来看，2018款15英寸MacBook Pro延续了该系列一贯的简洁轻薄设计和优质的做工，尽管设计元素改动不大，但怎么说呢，能够这么多年一直保持同一种设计语言不变的，恐怕也只有MacBook系列了。

二、第三代蝶式键盘体验如何？

正如前文所说，苹果在今年的MacBook Pro上采用了第三代蝶式键盘，虽然外观和上一代没有太大差别，但实际打字体验还是有比较明显的升级的。IT之家小编刚上手的时候，第一感受是“这款Mac的键盘键程好短啊”，包括其他同事在体验时也会发出这样的感叹。的确，“键程短”是蝶式键盘一直以来被很多网友反映的一个问题，它的键程也有1.2mm，但实际敲打体验仍然偏硬。

不过，IT之家小编发现，在第三代蝶式键盘上，苹果对键盘敲击的段落感上做了一些改进，实际敲击的时候力道回馈很明显，不是松松软软的感觉，且键帽表面质感舒适，间距控制的比较好，快速打字一般不会出现按错键的情况。由于力道回馈更明显，那种“像敲击在钢板上”的感觉会比上一代好很多。如果你是从各种Windows笔记本转过来的，刚开始上手的时候会有一段时间的不适应，但如果你使用一段时间后，逐渐适应它的手感，打起字来也能有不错的节奏感。

还有一个提升打字体验的细节，就是TouchBar，在用户敲击键盘输入文字的时候，TouchBar上能够实时显示输入法上的备选文字，如果你还没有习惯MacBook Pro的键盘敲击体验，就不需要一直盯着屏幕，目光时时照顾键盘也不影响打字速度。

另外，2018款MacBook Pro发布后，有外媒拆机时发现，苹果在这代笔记本的键盘下方加入了一层超薄硅胶薄膜。IT之家向苹果方面了解到，这么做是让键盘打字更安静，同时减少灰尘的进入。不过在键盘打字声音上，IT之家小编在实际使用中发现，一般用户在打字打到兴头上时敲击键盘的力度会变大，这个时候MacBook Pro的打字声也还是比较清脆明显的，当然，也就是在安静的房间里回听得比较清楚。

三、性能表现：足以应对专业领域

2018款MacBook Pro的核心升级就在性能配置上，IT之家手上一这款15英寸MacBook Pro的基础配置已经在前文和大家做过介绍，36292元的准顶配版本已经能在性能上达到这一代MacBook Pro的上限。在日常使用中，IT之家小编特别对其进行了性能测试。

首先是跑分，小编用GeekBench对15寸MacBook Pro进行了CPU性能跑分测试，得出的结果如下：

从跑分数据上来看，这个成绩显然是相当给力的。那么回归到日常实际使用时性能体验如何呢？IT之家也做了模拟日常办公场景的测试，测试方法如下：

在MacBook Pro 2018中使用QQ浏览器开启30个网页标签，并同时打开5个约20M大小的相同的Word文档、5个约2M的EXCEL文档，开启QQ和微信，开启音乐软件《网易云音乐》，然后开始在Word文档中编辑文字，期间不间断尝试软件切换，进入多任务页面等。如此进行半个小时。

结果表明，这样的工作运算强度对于这款15英寸的MacBook Pro来说是小菜一碟。实际测试中，MacBook Pro可以保证全程流畅稳定运行，没有发现掉帧、卡顿的情况，应用之间的切换也十分顺畅。

为了进一步测试这款MacBook Pro的性能表现，IT之家还进行了运算要求更高的任务测试，分别是剪辑一段4K超高清视频和对一张3.9GB的PS文件进行图片编辑。

小编首先使用Final Cut Pro对一段4K分辨率的ProRes RAW视频文件进行剪辑、渲染，测试过程中无论是视频的播放、剪接、合成、渲染等，这款MacBook Pro都能轻松应对，保持流畅进行。接着按照苹果的说法，小编将测试的视频流增加到了9条，也就是9条ProRes RAW视频流同步进行处理，这时候MacBook Pro依然能够轻松处理，小编注意到笔记本转轴出的散热口开始有风扇转动声，但声音很细微，同时机身整体也没有明显发热的情况，说明这对于MacBook Pro而言仍然未达性能上限。

在随后的测试中，IT之家小编在15英寸MacBook Pro中使用Photoshop打开一张3.9GB的银河系tif文件，实测Photoshop打开这张图片耗时33.74秒，开启速度明显快于小编日常办公使用的iMac。打开文件后，对这张银河系图片进行放大缩小，图片的细节信息加载很快，基本看不到画面细节加载的过程，很流畅。小编尝试在此图片基础上增加了半径为30像素的高斯模糊，运算过程大约进行了13秒，这个速度已经十分快了。

15寸MacBook打开银河系图片视频：

经过几轮测试，这款15英寸MacBook Pro的强悍性能确实给IT之家小编留下了深刻的印象，达到4K视频渲染剪辑，小到多文档处理均能轻松应对，可以说这是一款完全可媲美专业工作站的笔记本，而苹果对MacBook Pro的生产力定位正在于此。

四、系统体验：这里不妨说一说macOS Mojave

15英寸MacBook Pro预装的是macOS High Sierra 10.13.6系统。其实对于消费者而言，是否购买MacBook，最根本的决定因素就是是否熟悉或认可macOS，这也是其区别于Winddows笔记本的最核心因素。

熟悉Windows的用户在初上手macOS时肯定会有不适应，并且对于macOS的使用操作也需要一定的学习成本。但是当你使用一段时间、逐渐熟悉后，相信会对这套逻辑简单，运行流畅的系统产生好感，它很适合日常的办公和娱乐，但不适合折腾，小编身边只用过Windows笔记本的同事在上手把玩MacBook Pro后，很多都对macOS带来的全新系统体验感到惊艳。

苹果不久前推出了全新的macOS Mojave系统，目前新系统还在测试过程中，IT之家小编将手中的15英寸MacBook Pro升级为macOS Mojave测试版系统，正好趁此体验一下新系统的一些特性。

在macOS Mojave中，苹果为macOS带来了很多人性化、细节体验的提升。例如加入了深色模式，开启后，系统界面会变成深灰色，并且UI界面是经过精心设计过的，系统内置的软件、程序坞、菜单栏等都有很好的兼容，不只是单纯将颜色变黑，而是有美观的设计考量。小编很喜欢在夜晚开启深色模式，不打扰别人的同时也可以令自己更加专注。只是目前不少第三方应用尚未对深色模式进行适配。

macOS Mojave对桌面文件的管理也进行了改进，加入了“叠放”功能，可以自动将桌面文件按照文档、图片等不同的文件类型进行分类整合，令桌面看起来更加简洁。当然，用户也可以按照其他的方式进行分类叠放。

▲使用叠放功能前

▲使用叠放功能后

小编比较喜欢的一个功能是“连续互通相机”。因为小编经常需要编辑文档，用手机拍照然后连接电脑导入再上传到文档是很频繁的操作。在升级到macOS Mojave后，小编不需要拍了照片再一张一张传到电脑中然后再添加到文档中。在文稿中，只需要利用连续互通相机功能，让手边的iPhone即时拍照，拍完之后在手机端确认，照片就可以立刻显示在MacBook Pro的文档中，很是方便。除了拍摄照片，还可以扫描文档，做成扫描图传送到MacBook Pro上。

连续互通相机演示：

这项技术本质上是利用WiFi将MacBook Pro和iPhone相连接，当小编关闭iPhone的WiFi开关时，再使用该功能就会提示手机没有开启WiFi。测试中，小编还发现这项功能并不要求MacBook Pro和iPhone在同一WiFi环境下。



截图功能在macOS Mojave中也得到了优化，使用快捷键command+shift+5，能够呼出截图选项框，这里提供了各种不同的截图和录屏的形式，还有详细的选项供选择。当用户截图完成后，还会在桌面右下角显示所截图片的缩略图，供用户进行进一步编辑。

不过小编觉得有点不太完善的是，当按下截图键后，屏幕内的动画仍在继续，如果用户只想截下某一帧画面的部分细节，就比较麻烦了。

▲截图框出现后，屏幕画面没有定格

在此新的功能加入后，原来的快捷截图功能仍然得到保留，command+shift+4或者command+shift+3即可进行快捷截图。

除了上述功能外，macOS Mojave中还有一些不可忽视的亮点，例如苹果对App Store进行了改版，新版本的App Store的外观和iOS平台很相似，从iPhone转移到Mac平台上回有一种熟悉感。

此外，macOS Mojave还加入了对文件的快速查看功能，在桌面或者Finder中选中文件，按下空格键就可以快速查看文件，文件类型不仅限于图片，文档、视频也支持快速查看。在快速查看窗口下，用户还可以对文件进行快速编辑，；例如在图片上进行涂鸦等。这一功能主要在需要从一堆文件中找到想要的那一个时会比较有用。

总体来说，macOS Mojave是一套比以往版本都更好用的macOS系统，它在原来的基础上加入了很多新的实用功能，细节体验也在逐步完善，并且依然流畅稳定。IT之家在尝鲜测试版的这段时间还没有遇到因为系统不完善导致应用出错、闪退等情况，不过也因为是测试版，很多第三方应用对于macOS Mojave的一些新特性还没有进行支持跟进，这就有待正式版推出后继续完善了。

五、影音体验：屏幕音质均属上乘

移动办公和影音娱乐是MacBook Pro的两大主要使用场景，前面的体验、测试中，相信大家能够感受到15英寸MacBook Pro的强悍性能，配合其轻薄的机身，在移动办公方面自然没有问题。而在影音娱乐方面，MacBook Pro的表现又如何？能否满足大家看电影、听音乐所需呢？

其实影音体验的核心在两个方面，第一是屏幕素质，第二是音质表现，当然这里的音质主要是外放音质。

屏幕素质方面，IT之家手上这款15英寸MacBook Pro搭载的是一块2880x 1880分辨率的IPS屏幕，支持DCI-P3广色域。在测试中，小编使用了Spyder Elite 5这款专门的校色仪来测试这款笔记本屏幕的显示素质。在色准方面，由于苹果这里缺少专门的测试软件，因此通过对Lab的DeltaE进行测试，苹果的白点色差为2.6，而50%灰度为0.4。

从日常观感的角度来说，15英寸MacBook Pro的这块屏幕显示效果细腻，色彩有些偏明艳，视觉观感舒适，亮度最高为500nit，足够在光效较明亮的环境下观看。

另外，MacBook Pro还支持True Tone原彩显示技术，这项技术是利用先进的多通道感应器来调节显示屏和触控栏的颜色和强度，使显示屏适应环境光线，让图像显示更为自然。大部分情况下，开启原彩显示技术后会明显察觉屏幕色温有些偏暖，当环境光线变化后，屏幕的显示也会有细微变化，不过并不明显。这项技术并不会对色彩准确度等方面产生太大影响，但是对于专业图形工作者而言，小编还是建议在工作的时候关闭原彩显示功能。

可以说MacBook Pro的这块屏幕显示素质还是非常优秀的，对于专业的图形工作者而言，无需担心使用MacBook Pro出现因为色彩显示不准确导致工作准确度受影响的情况。

音质方面，15寸MacBook Pro配备的是高动态范围的立体声扬声器，IT之家小编在使用中也做过特别的测试，总体来说这款笔记本的外放声音雄浑厚重，低音听感较好，中音清晰，声音音场较开阔，虽然比不上外接音箱，但满足日常观看电影、听音乐也是足够的。

六、其他

除了上述常规的评测项目，这里再对2018款15英寸MacBook Pro的体验做一些补充说明和分享。首先是TouchBar的实用性方面，这项功能为苹果在2016年MacBook Pro的产品更新中推出。

▲大家能看出哪一种是IT之家为TouchBar适配的功能吗？

在实际使用体验过程中，IT之家小编认为，TouchBar作为一种介于触屏和键鼠或触控板之间的新的交互方式，目的正是为了抛弃笔记本触控屏需要频繁抬手的不便利和单纯使用键鼠在个别场景下的低效，换句话说TouchBar是两者的思考再融合。但这也注定了TouchBar并不能构成生产效率的飞跃，而更大程度上是对MacBook Pro现有生产力的修补和完善。不过往往就是一些细节方面的体验提升能够给用户带来深刻的好感，例如在AppStore下载应用输入Apple ID后随手点击TouchBar上的“获取”按钮即可下载；前文所说打字的时候看着TouchBar或者键盘也能准确知道自己输入了哪些字；播放视频的时候拖动TouchBar就可以调整进度；查看日历的时候滑动TouchBar就可以切换月份、打开Sarifi浏览器TouchBar可以显示最常用的站点……

能够看出，这些大多是日常办公、娱乐所需的场景，事实上，IT之家小编觉得，TouchBar目前最大的威力恰恰在于这些生活应用场景上，而非专业场景，毕竟真正进行专业工作时大部分用户都会配备外接键鼠，这时候TouchBar的使用频率就会减少，同时，类似Photoshop等生产力软件，很多常用功能都可以通过键盘快捷键实现，显然比在TouchBar上寻找、点按要方便很多。

另外就是关于15英寸MacBook Pro的接口。从苹果的角度将，雷雳3接口确实拥有更好的性能，并且有正反可插、开口小、美观等优点，但是MacBook Pro能够在专业的工作领域大展身手，而这些用户也频繁需要在不同设备之间传输数据，MacBook Pro对接口的单一支持就会比较麻烦。尽管转接线就可以搞定一切，但像小编这样经常忘带转接线，或者和同事的设备互传数据时，也确实比较尴尬。如果你和小编一样粗心，或者经常需要和别的设备互传数据，那么多备几个转换头，肯定会在某些场合“救你一命”的~

七、续航体验：在线视频播放表现勉强合格

续航方面，苹果15英寸MacBook Pro配备的是一块83.6Wh的电池，容量可观。当然，15英寸MacBook Pro有更强的性能和更大的屏幕尺寸，对于电量的消耗也会更大。

实际测试中，小编用QQ浏览器在线播放优酷1080P的高清电影，设备初始电量为100%，系统亮度设置为最大，音量设为50%，使用耳机播放。两个小时电影播放下来后，结果苹果MacBook Pro剩余电量为55%，从结果上来看，这款MacBook Pro至少在在线视频观看场景下的续航成绩差强人意。

八、总结

2018款MacBook Pro整体来说依然延续着往代产品优秀的外观设计和精致的做工，简约、有品质感，这是MacBook系列成为经典品牌的一大因素。但今年迭代的产品给IT之家小编印象最深刻的还是在性能方面，升级了第八代英特尔酷睿处理器，内存和SSD存储在容量和性能方面都有显著提升，这直接令这一代MacBook有比以往都强悍的运算能力。IT之家小编手上这一款“准顶配”版本更是一头性能怪兽，在体验评测中，小编根据我们最常遇到的应用场景来进行测试，其实也并未达到这款设备的性能上限。

当然，考虑到其36292元的售价，也注定它更多是适合用于专业工作场景中的。实际选购中，大家可以选配配置较低、更适合自己的版本。

无论是从屏幕素质、性能、外放音质表现来看，2018款15英寸MacBook Pro都是可以媲美专业工作站的存在，未来升级macOS Mojave后相信可用性会进一步提高。

另一方面，MacBook Pro目前也有一些不足之处，例如在软件生态和应用场景方面仍然需要扩大覆盖，你可能还无法用MacBook Pro完成所有桌面工作，还有就是在接口较少，对高需求用户来说，不得不准备转换接头。

但无论如何，MacBook始终都有它吸引人的魔力，抛开其他，它也确实会给使用它的用户带来不一样的、舒适的体验。不说别的，如果小编我日常只是写稿追剧剪剪视频，那一定也会倾向于一款MacBook用很久~



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