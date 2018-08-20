舒尔KSE1200静电入耳式耳机套装首发上市，16588元

舒尔 KSE1200 是接手机就能享受的静电入耳套装，算得上是人声专家舒尔的最高杰作了，静电式隔音耳机系统，带来极致的纯净音频与细节。京东官方旗舰店首发售价16588元。相较其大哥KSE1500套装24888元的售价，还是厚道了不少，感兴趣的朋友可以关注一下：点此购买。

舒尔自2016年创造出首款入耳式便携静电耳机系统KSE1500后，继续在小型化、标准化静电耳机系统上进行研究，KSE1200静电耳机套装便是此次研究的产物。其包含可以提供单发声单元静电耳机所需的恒定200V直流偏置电压的KSA1200静电耳机放大器与KSE1500静电式入耳耳机单元，是体验舒尔静电入耳魅力更具性价比的选择。

重新设计的KSA1200耳机放大器体积更加小巧、能够同时支持USB与3.5mm Line-In输入，也算得上是更加跟得上时代的设计。其信噪比达到了107dB，外壳采用黑色氧化铝一体成型制成，舍去了KSA1500上的液晶屏幕与音效调节部分，内置四种预设均衡器将在手机端的ShuerPlus Play软件上进行调节。整体设计更加简单纯粹，续航时间也达到了12小时。

而搭配的KSE1500耳机本体则同样拥有6z针脚LEMO自锁式接头，高性能的凯夫拉纤维线材与高品质的单体静电驱动单元，能够给人无与伦比的听觉体验。