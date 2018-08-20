米物蓝牙双模键盘图赏：朋克风，剪刀脚架构

米物蓝牙双模键盘的设计非常素雅，按键也采用了现在非常流行的圆形按键，就像是「现代版的打字机」。

作为小米生态链一家专注外设的厂商，此前米物科技已经带来了小米便携鼠标、小米游戏鼠标等高关注的产品。最近，米物科技又带来了一款新品：米物蓝牙双模键盘。

米物蓝牙双模键盘的设计非常素雅、简单，它的按键也采用了现在非常流行的圆形按键，用我们同事的话形容就像是「现代版的打字机」。圆形按键的触感见仁见智，但它看起来确实多了几分怀旧、「小清新」的感觉。

米物蓝牙双模键盘采用了104按键布局，按键之间的间距也比较大，使用时不会有局促感。但这也意味着，如果你需要的是一款紧凑型的无线键盘，它可能并不合适。

米物蓝牙双模键盘的按键使用了剪刀脚架构，按键表面字符则使用了激光镭雕工艺。从实际使用体验来看，按键的受力比较均匀，触感偏软一些（1.5mm键程），打字时几乎没有什么声音（适合办公室使用）。

在键盘右上角能够看到米物科技的logo和电源开关键，除此之外还有一个LED灯光用来展示键盘的工作状态。

米物蓝牙双模键盘的底壳使用了铝合金材质，不但提升了整个键盘的强度，也让键盘的质感提高了不少（键盘重量897g）。底壳外沿一圈经过了CNC加工，没有金属割手的感觉。

无线双模是这款键盘最大的一个亮点。米物蓝牙双模键盘支持蓝牙和2.4G双模连接，兼容Mac和Windows系统，模式切换和系统切换按钮位于键盘上方。

双模的好处在于，现在有些轻薄本已经取消了USB接口，只有2.4G连接的话会有一定局限性。当然，如果你有多设备（两台电脑、电脑/手机）也可以很方便地完成切换。

而适配双系统的价值在于，能够保证在不同系统下快捷键都能正常使用。相应地，米物蓝牙双模键盘的按键上也进行了系统的区分。

米物蓝牙双模键盘自带一定的倾斜角度（6度），不能进行自主调节，不过我们体验后觉得这个夹角还是比较舒服的。

值得一提的是，米物蓝牙双模键盘内置有软胶支架，可以将手机、平板放置上去，自然呈现一个比较舒服的阅读姿势。当然你可以放一些小杂物进去，作为收纳槽来使用。

米物蓝牙双模键盘用两节7号电池进行供电（随机附赠了两节小米的彩虹电池），当电池电量较低时，键盘指示灯会变为红色。