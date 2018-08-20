首款Type-C插座面板问世：12寸MacBook能插墙上充电了

在市面上那些搭载USB TYPE-A接口的插座/插线板也许你已经见怪不怪了。丢掉充电器，直接把线插在插座上充电真的非常方便，但是随着时代的进步，USB TYPE-C接口已经慢慢地走进了我们的生活。而相比上代USB TYPE-A接口，USB TYPE-C接口的优势不言而喻，除了体积小、能够正反插，USB TYPE-C接口还能够带来更快的充电速度。

而USB TYPE-C接口不同的标准也能够带来不同的使用体验，如，在仅有一个数据交换接口的MacBook上，USB TYPE-C接口的功能是全方位的，除了为电脑供电，还能提供视频输出，音频输出，数据交换等超多任务。而带有雷电协议的USB TYPE-C接口，数据吞吐量高达40Gbps，通过一条线缆甚至能够连接一台外置显卡坞，提升电脑性能。

所以如此优秀的USB TYPE-C接口，如果在插座上也能增加一个USB TYPE-C接口以是不是能够增加设备使用的便利性呢？日前，插座制造商立维腾（Leviton）发布了旗下首款搭载USB TYPE-C接口的插座面板T5633。

立维腾USB TYPE-C插座面板一共包含四个插口，三角插座分布在插座面板的上下两侧，中间包含一个USB TYPE-A插座和一个USB TYPE-C插座，两个USB接口均支持防篡改功能。

输出功率方面，USB TYPE-A接口最大输出5V 2.4A，功率为12W，而USB TYPE-C接口则最大输出5V 3A，功率为15瓦，为手机、平板电脑等设备充电绰绰有余，但是官方称除了在特定情况下可以支持12英寸MacBook外，该面板USB Type-C接口并不能为其他笔记本充电。

目前这款产品仅在美国市场销售，售价29.99美元。如果你是个果粉，那么这款插座还是非常值得入手的，因为苹果最便宜的29W USB TYPE-C充电器售价49美元，29.99美元你相当于买了两个电源适配器。

而且苹果目前除MacBook Air之外，笔记本电脑充电器电流输出口均采用USB TYPE-C接口，而根据传闻，今年的新iPhone也将标配快充充电器，那么为了让自家新款MacBook能给新iPhone充电，苹果机大概率会上USB TYPE-C充电头，那么数据线替换成USB TYPE-C转Lightning也是顺理成章的事情，那么到时候这款插座就可以直接给iPhone充电，从而省下再连接充电器的麻烦。