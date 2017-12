马斯克圣诞节送出两份大礼：一份代表人性，一份代表人类

无数文章把特斯拉的所有者埃隆·马斯克比作这个时代的“钢铁侠”。

笃信“第一性原则”的他,不断地试图挑战现有机械的物理极限,更快的电动车、更快的高速铁路,甚至更快的洲际火箭交通,都把“钢铁”锻造的无坚不摧。

然而在美国人民最重要的圣诞季中,马斯克和他公司的伙伴们一起送出的两份大礼,则真正诠释了“侠”的含义。

有人插队买到了Model 3

听说,美国的特斯拉车主论坛被一辆红色的Model 3刷屏了。

不是因为配置多么先进,也不是因为软件有了更新,而是因为特斯拉号称严谨的“绝不插队”的预定供应体系,被人插队了。

“Graniteds”是美国特斯拉论坛的一个活跃ID,如果不是他近来的一个帖子,谁也不会知道这个ID背后竟然是一位老人。

11月中旬,这个ID发布了一个新帖子:“Well, I’d love to see November deliveries! i have a terminal stage 4 cancer and have been told I may only 3-4 months to live. The last thing on my bucket list is our Model 3 and I’d like to have a few days to experience and enjoy it. I wonder if there is any flexibility in the que?”

他说到:看到Model 3于十一月开始开始正式交付,我很激动。然而我已经是一位被确认为癌症晚期的病人,医生说我只有3-4个月的寿命了,我遗愿清单上的最后一件事就是想拿到我预定的Model 3并和它在一起享受最后的时光,不知道特斯拉的排队制度能不能有所弹性?

巧的是,这个帖子被Bonnie Norman看到了,更巧的是Bonnie Norman有个朋友是特斯拉的员工,最巧的是这个朋友刚刚拿到了特斯拉为内部员工交付的Model 3。

11月25日,Graniteds老人应邀体验了这位朋友的Model 3,体验了操控和内部设置等,老人笑的很开心。

就在第二天,老人收到了更大的惊喜,特斯拉安排一次Fremont交付中心的VIP待遇体验,老人应邀参观了整个车辆的交付环节,见到了一排崭新的特斯拉新车,而专程陪伴他的讲解员是Jon McNeil,特斯拉全球销售总裁。

当然,老人也在这一天拿到了属于自己的红色Model 3。

特斯拉的供应排队政策号称永不允许插队,所以这次破例就弥足珍贵,既然号称铁律都能出现奇迹,我们同样希望老人的身体也能出现奇迹。

一颗火箭发射10颗卫星没什么,马斯克还要把跑车送给外星人

听说,美利坚华人的朋友圈被一个小视频刷屏了。

虽然已是黑夜,大家对科技产品的热情原本应该已经懈怠。

但一个硕大火箭冲破天际的景象在人类心中仍是过于震撼。

这是马斯克旗下Space X公司第4次为铱星公司发射卫星成功,而这颗猎鹰9号火箭的升空,一次性送上去了10颗卫星。

铱星计划最初由摩托罗拉提出,计划通过建立由77颗近地轨道卫星组成的网络,实现真正意义上对地球表面通信网的全部覆盖,无论你是在某个不知名的海岛,还是在暴风肆虐的北极,“铱”是人类元素周期表上排第77位的元素,这也曾被人类比作“造星星”的计划。

然后这个计划一度夭折,在于当时发射和维护这个网络的成本都过于高昂,终端设备的单价和使用费用都堪称天价,你会为了一个可能一辈子没爬过的珠穆朗玛峰去买一个动辄10万的手机么?我至今还记得我在1998年的《电脑报》上见到过一篇文章,题目叫做《铱星悲歌》。

然而,“海内存知己,天涯若比邻”是自古以来的美好愿望之一,岂能因技术难题就不敢再仰望星空?

一等十几年,2010年6月,重组之后的铱星公司打算发射新的卫星来更替老旧的卫星网络,铱星公司与Thales Alenia Space合作生产、组装和测试了全部的81颗Iridium Next卫星,其中75颗将由Space X发射。在如此大的规模下对现有卫星群中的卫星进行一对一的替换,堪称前所未有,这将成为历史上最大的科技升级之一,一旦成功,将成为唯一覆盖全球的语音和数据卫星通信网络,为航天、海事、物联网、政府机构、陆地通信等业务提供服务,因此合同一签就是4.9亿元,这也是当时世界上最大的商业火箭运载合同。

铱星之所以看上Space X,关键的一点就是Space X的猎鹰9号火箭具备一级的回收能力,如我们见到的火箭打上天就没了的“一次性使用”相比,Space X的火箭可以再次降落,维护之后还可以使用,降低成本。

今天的这次,是Space X Iridium任务的第4次发射,而这次所使用的猎鹰9的一级运载火箭之前曾用于之前的铱星计划的第2次发射任务,而本次发射成功之后,Space X不会对这个火箭再次回收。

然而,一箭10星对于马斯克来说,怕已经是十几年前的“想象”了,在马斯克眼里可能早已注视着更远星球的热土,比如火星。

为了实现人类远征火星的梦想,马斯克需要拿出更大推力的火箭来。

12月2日,马斯克宣布自己的猎鹰重型火箭完工,将于下个月择机发射,从本周Space X放出的火箭图来看,这个怪兽由3个猎鹰9号火箭并联而来,足足有27个喷口,运载负荷能力是当前最高火箭的两倍。

它的发射点,将是卡纳维拉尔角基地,这个每位中国高考学生都熟知的航天基地,曾在几十年前目送搭载阿波罗11号飞船的土星5号运载火箭离开地球,只是光阴荏苒,弄潮儿已换了名姓。

你猜马斯克在这个试验火箭里放了什么,砖头?动物?实验室?

一辆樱桃红色的Roadster 1代跑车被放进去当做负荷射向火星,这台车也是特斯拉的第一代作品,是马斯克钢铁侠之路的开山之作,放在这个场合,怕没有什么更适合当做给外星人的礼物了。

“如果一切平安,这辆Roadster会在浩瀚星空中待上10亿年。”马斯克这样说道。

每个人在时光中都只是闪亮即逝的一个点,这个人用自己的梦想,延长了它。