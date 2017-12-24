SpaceX今年最后一次发射火箭：非常成功但不再回收

美国当地时间周五晚间SpaceX公司从加利福尼亚州发射了一枚猎鹰9号火箭，将第4批10颗二代铱星送入轨道，这是SpaceX公司今年创纪录的第18次发射，也是卫星通讯公司的第4次发射。

这是猎鹰9号第一级回收火箭的第5次发射，虽然SpaceX公司通常会尝试回收火箭用于再发射，但是公司在此次发射前称这一次将不再尝试回收第一级火箭。事实上，在火箭坠入范登堡空军基地南部的太平洋中前，工程师们已经进行了一系列的测试。（有人解释称是因为这次使用了回收的火箭，由于数量较多，要清理库存升级换代，所以没有回收。）

第一级火箭坠落的同时，第二级火箭将把10颗铱星送入地球极点附近的轨道。这10颗铱星属于一个30亿美元的铱星项目，它们也是81颗铱星中的第4批，它们将取代目前老化的低地球轨道数据中转站。

SpaceX公司在今年1月将第一批10颗二代铱星送入轨道，第二批发射于1月25日，第三批发射于10月8日。随着第一代铱星的退休，二代铱星将逐渐取代其位置。完整的铱星网络系统需要66颗铱星，并且部署在6个轨道平面来确保地球上的任何一个地方都能够接收到卫星信号。

随着第4批铱星的成功发射，SpaceX公司将把注意力转向明年年初猎鹰重型火箭在肯尼迪航天中心的处女航。猎鹰重型火箭是由3枚猎鹰9号火箭捆绑在一起构成的，它的起飞推力将达到510万磅，这就使它成为自美国宇航局航天飞船之后最强大的火箭。

猎鹰重型火箭期待已久的处女航预计将在明年1月份，它将搭载特斯拉的跑车作为一种古怪的测试负载。SpaceX公司也计划在1月份借助标准的猎鹰9S火箭完成另外3个太空任务。

马斯克还开了个玩笑