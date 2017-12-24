飞机当船开！中国自研水陆两栖飞机AG600今日首飞成功

IT之家12月24日消息 今天（12月24日）备受关注的全球在研最大水陆两栖飞机AG600在珠海金湾机场迎来首次研发试飞。因此有相关评论特别指出，“这是一艘能飞起来的船。也是一架能游泳的飞机。”

AG600是中国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，首次研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。中国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机AG600是去年7月23日在珠海完成总装下线的，今年先后在珠海完成低中高速滑行试验和首飞技术质量评审会。12月7日，AG600水陆两栖飞机取得特许飞行证，预示着AG600飞机即将进行首次研发试飞。

大型灭火/水上救援水陆两栖飞机AG600以水陆两用、装载量大、航程远、升限适中、速度范围广、超低空飞行性能好等诸多特点,特别适用于火情监测和森林灭火、海难搜索和救援、海洋权益维护、海洋环境监测和保护等用途。除此以外。还可用于海洋监测、海关缉私、环境和资源监测、航空运输、航空游览/观光和私人公务等方面，具有十分广泛的应用前景。

AG600在接到森林灭火指令后，可以在陆上机场向水箱注水或到火源地区附近水域滑行汲水后飞到火区上空，按照灭火指挥系统的统一指挥，视火情大小，或者直接往返投水灭火，或者多机集中往返灭火。AG600最大载水量为12吨，20秒内可一次汲水12吨，单次投水救火面积可达4000余平方米，可单次齐投12吨水，也可以分批次投水；并可为被困人员和其他灭火人员及灭火机械开辟进出火区的安全通道。

AG600除了是“灭火能手”，还是远海“救护高手”。海上救援黄金时间为12小时，一旦海上事故中的落水人员在低于20℃的海水中浸泡，生命救援时间将大大缩短。与之相对应的是，AG600具有速度快，最大巡航速度500公里/小时，最大航时12小时；最大航程4500公里。AG600飞机可以在2米高海浪的复杂气象条件下实施水面救援行动，水上应急救援一次可救护50名遇险人员，提供了开展中远海距离水上救援工作的保证。AG600飞机在海上救援方面与船舶相比优势在于速度快，该型机速度是救捞船舶的十倍以上。AG600最大救援半径可达1600km，可覆盖中国大部分海域及专属经济区，特别是中国海难多发的内海主航道。

在接到救援指令后，AG600飞机立即携带必要的救援设备，飞往指定水域，目视并利用机载搜索探测设备，进行盘旋搜索，确定遇险船舶、人员的方位、坐标，及时报告当地水域和遇险人员情况；在天气和水域条件允许的情况下，飞机直接降落水面，着水救援，利用机载机动救生艇等救生设备，靠近遇险人员，将遇险人员直接救助上机，进行必要的紧急处置。如因水面风浪过大，超出飞机水面起降能力，则低空或超低空向遇难者投送救生设备、药品、食物和水，增加遇险人员获救的机会，为采取其他救助措施赢得时间。

AG600飞机采用单船身、悬臂上单翼和前三点可收放式起落架布局；选装4台国产涡桨-6发动机；机长37米，翼展38.8米，机高12.1米，机身外部尺寸与波音737相当；最大起飞重量53.5吨，最大巡航速度500公里/小时，最大航时12小时；最大航程4500公里；具备执行森林灭火、水上救援等多项特种任务能力，根据需要加改装后，可满足执行海洋环境监测与保护、资源探测等多任务需要，尤其是可为“海上丝绸之路”航行安全提供最快速有效的支援与安全保障，可实现陆地和水面起降，在水源与火场之间多次往返执行投水灭火作业。