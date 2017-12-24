内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >科学探索>科普常识

久坐无益！研究显示运动十分钟足以健脑

2017-12-24 20:53:09来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家12月24日消息 来自加拿大西部大学一项研究显示，只运动10分钟，也足以让大脑受益，提升脑力。

研究人员推断，短时间的运动激活了大脑额顶网络，这一块区域可以改善人类的大脑认知行为变化。

据报道，研究人员让志愿者看书10分钟、骑行自行车或者中等强度运动10分钟，运动前和运动后进行脑力评估，结果显示运动过后的志愿者脑力改善，大脑反应更为精准迅速。

研究报目前在最新一期英国《神经心理学》刊载。

所以，当你看到这篇新闻的时候，还是起身走两步吧~

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：运动脑力

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10