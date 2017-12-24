久坐无益！研究显示运动十分钟足以健脑

IT之家12月24日消息 来自加拿大西部大学一项研究显示，只运动10分钟，也足以让大脑受益，提升脑力。

研究人员推断，短时间的运动激活了大脑额顶网络，这一块区域可以改善人类的大脑认知行为变化。

据报道，研究人员让志愿者看书10分钟、骑行自行车或者中等强度运动10分钟，运动前和运动后进行脑力评估，结果显示运动过后的志愿者脑力改善，大脑反应更为精准迅速。

研究报目前在最新一期英国《神经心理学》刊载。

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