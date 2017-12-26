辨谣言：PM2.5如何防？这些传说中的方法其实都不行

PM2.5指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物，而前面的PM是Particulate Matter的缩写，意思就是颗粒物，也称为大气气溶胶颗粒。

大气气溶胶颗粒的来源可以是自然产生的，也可以是人类活动产生的，但就对健康的危害而言，后者的影响会更加大。

PM 2.5、PM 10、PM 0.1的危害

空气中的颗粒物成分比较复杂，不过挑重点说的话，对人体健康产生严重影响的主要有直径2.5微米以下的颗粒物（PM 2.5）、直径在2.5到10微米之间的颗粒物（PM 10）和直径小于100纳米的颗粒物（PM 0.1）。

在室外，这些微粒主要产生于各种燃料燃烧，比如燃烧煤炭供暖、汽车尾气、石油化工冶金纺织等工业排放。而在室内，从室外窜进来的污染物、炒菜的油烟、二手烟则是它们的主要来源。

直径大于10微米的颗粒容易被我们的鼻毛拦截，这些较大的颗粒也无法进入肺部和其它器官当中。而直径小于10微米的颗粒称为可吸入颗粒物，这些物质会经由口鼻进入分布，其中PM 2.5甚至会穿透到肺泡当中，增加呼吸道疾病和肺部疾病的风险。

更有甚者，PM 0.1可以穿过肺部影响其它器官，包括大脑。根据医学研究报告指出，长期吸入大量的可吸入颗粒物，会导致哮喘，肺癌，呼吸系统疾病，心血管疾病，早产以及婴儿出生缺陷，低出生体重和过早死亡。

同时，它们的危害也会根据附着的物质有害性质不同而变化。比如吸附重金属、苯类致癌物对人体所产生的影响也不一样。

人在室外，如何提防？

目前国内的空气质量普遍较差，这是无法在短时间内改变的事实，对于雾霾或是具体一些的可吸入颗粒物，佩戴口罩或许是唯一可行的方法。

1、普通医用口罩、棉口罩（无效）

普通的医用口罩只能阻隔直径较大的颗粒物，而且这种口罩面颊两侧是无法紧贴面部的，空气会从两侧进入，大大降低了阻隔效果，对防霾和阻挡可吸入颗粒物是不够用的。

其次，棉口罩也是无法阻挡可吸入颗粒物的，因为制作棉口罩的纱布之间的空隙太大，对于PM 2.5这种细小的颗粒来说相当于畅通无阻的状态，因此也是没啥效果的。

普通医用口罩、棉口罩：无效。

2、N95、KN95级口罩（有效）

N95是由美国疾控中心推荐的空气过滤评级，N95的意思是，由经过认证的材料制成的口罩，能够阻挡95%以上直径为0.3微米或更大的颗粒物。这种口罩会紧贴脸部四周，所以效果比普通口罩好得多，不过也得在佩戴正确的前提下才能发挥最大作用。

KN95是我国空气过滤评级标准，其定义可以说和N95是一样的。值得注意的是，这两个评级体系还有N99、KN90、KN100等级别，但过滤率太高会令使用者在运动中出现呼吸困难的问题，对心脏也造成一定的负担，反而是弊大于利了，所以一般推荐使用N95和KN95等级的口罩即可。

特别提醒一下爱运动的读者，如果室外空气质量较差，就不建议戴着口罩到户外运动，因为N95级别的口罩其实会对人们的呼吸造成一定的阻碍，佩戴口罩运动容易造成缺氧现象，加重对肺部及心脏的负担，所以空气质量糟糕的时候就尽量选择室内的锻炼方式吧。

N95、KN95级口罩：有效。

人在室内，又该如何提防？

1、空净、新风系统（HEPA滤网）（有效）

室内去除PM 2.5等颗粒物的方法主要是使用搭载了HEPA滤网的空气净化器和新风系统，但空净和新风系统属于不同的空气循环方式。空净是内循环，过滤室内空气排出洁净空气；新风系统属于外循环，把室内的空气和室外交换达到空气流通的作用。

HEPA滤网

有人就会问用新风系统不是等于把室外的雾霾引进家里面吗？所以现在家用新风系统也会搭载HEPA滤网，过滤室外的空气后输送到室内，再把室内空气排出，不断循环。

目前使用HEPA滤网的空净和新风系统是室内除PM 2.5等颗粒物的最佳途径，去除范围覆盖了PM 0.1、PM 2.5、PM 10。

空净、新风系统（HEPA滤网）除PM 2.5：有效。

2、绿植除PM 2.5（无效）

上一篇关于除甲醛的文章中，我们就介绍过植物除甲醛是不靠谱的。对于PM 2.5及其它颗粒物，二氧化硫、二氧化碳等气体，植物同样有一定的吸附能力，但效率很低，作用范围也非常有限，如果不是把家布置成植物园模样，很难靠植物净化空气。

所以，大家在选购植物时其实只考虑好不好看就行了，靠它来吸附PM 2.5、净化室内空气、吸甲醛、除菌、防辐射，通通都是无用的。

绿植除PM 2.5：无效。

3、吃“清肺食物”（无效）

除了物理除霾，网上也流传食用动物血液（鸭血、猪血）、雪梨、银耳、罗汉果等所谓“清肺食物”，能够帮助人体排出吸入的尘土和微细颗粒物。

上文提到，PM 2.5会进入肺部，甚至深入肺泡，滞留在我们的肺部。直径更小的PM 0.1会通过肺部进入进入血液，并通过血液流窜到其它器官当中。因此，从这些颗粒物和食物的流向可以看出，它们其实并没有机会接触，帮助排出这些颗粒物的作用也无从谈起。

事实上，传统医学上说的“肺”和现代医学的“肺”，其含义是不一样的。传统医学的清肺主要指减缓跟呼吸道有关的症状，比如咳嗽、痰多等等，至于去除PM 2.5，还是老实买台空净，外出戴好口罩吧。

吃“清肺食物”：无效。

总结：在外靠口罩，家中靠空净

事实上，空气污染问题最有效的解决方法当然是从源头控制，比如使用清洁能源、加强绿化建设、推行新能源交通工具等。而口罩和空净，只能算是在目前空气治理不给力的当下，民众能采取的妥协措施了。

总而言之，在空气质量较低的情况下，能不外出就别外出了。出门建议佩戴N95级口罩，使用时需要认真阅读使用说明，并定期更换。另外，室内空气净化可以购买空气净化器，或者加装新风系统，这些设备的HEPA滤网也是需要定期更换，根据所处的环境，使用寿命在6个月到1年。

愿未来能够享受清洁干净的空气。