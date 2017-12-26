美国研发航天机器人修理卫星，可延长卫星生命周期

IT之家12月26日消息 根据华盛顿邮报报道，美国正在研发航天机器人修理卫星。

在太空中有一块墓地，那里漂浮着几十颗耗尽能量的卫星。

即使是最昂贵的卫星最终也会解体或耗尽燃料，并且必须在超过22000英里之外的遥远的停泊轨道上退役，安全地离开其他卫星的轨道。这块墓地拥有数十亿美元的价值，这是有史以来最昂贵的一些硬件——不仅包括商业通信卫星，还包括五角大楼最敏感的一些资产，它们被用于间谍、制导炸弹和导弹发射预警。

美国国防部高级研究计划局(DARPA)正在进行的研究是“非常简单的”，Roesler说，比如修复没有正确部署的天线，或者没有完全展开的太阳能电池阵列。

位于杜勒斯的轨道ATK公司正在研制一种“任务扩展器”，它可以将自己连接到一颗卫星上，然后接管它，发射推进器使卫星保持在正确的轨道上。该公司总裁Tom Wilson说，他们已经有了一个客户，并计划在2019年之前展示这项技术

美国国家航空和宇宙航行局的计划集中在近地轨道上，那里有各种各样的通讯、天气和遥感卫星，以每小时17500英里的速度呼啸而过。这些卫星最终都将离开轨道，回到地球，在大气中燃烧。NASA通过一个名为“restore - l”的项目，与位于加州帕洛阿尔托的空间系统公司合作开发一种能与机械臂接触的航天器，并为卫星提供燃料，使它们能够继续保持自己的位置。

到2021年，美国宇航局计划尝试重新使用1999年发射的地球观测卫星“陆地卫星7号”。

最终，该机构希望这些机器人能够更新航天器的软件。美国国家航空航天局太空技术任务理事会副署长斯蒂芬·尤尔奇克说:“我们的想法是“关掉有效载荷，更新通讯技术”。

随着一波创新浪潮在太空行业扎根，这可能会发生变化，其中很大一部分是由私人亿万富翁和商业企业推动的。有些公司正在建造月球着陆器，还有一些公司正在开发探测天体的探测器。还有一些人正在研发3d打印机，用于在太空中制造东西。