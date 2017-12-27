零下二百多度处理器能运行吗？实验证明：能，而且长达7小时

IT之家12月27日消息，芯片能运行的最低温度是多少呢？有的玩家说最多也就零下20多度吧，是的我们常见的处理器在包装盒上一般会写适宜的使用温度在25°-55°之间，但进日瑞士巴塞尔大学进行了一个有趣的实验，他们成功的在近乎绝对零度的的环境下将纳米芯片运行了长达7小时。

绝对零度是热力学的最低温度（单位是K），0K约等于摄氏温标零下273.15摄氏度，然而，绝对零度是不可能达到的最低温度，自然界的温度只能无限逼近。如果到达，那么一切事物都将达到运动的最低形式。

巴塞尔大学的科学家最近做了一个有趣的实验，他们已经开发出一种纳米处理器，成功的在2.8毫K的极冷环境运行。诀窍是巧妙地利用磁场来消除热源。

（进行试验的纳米处理器，图片来自engadget）

该团队通过使用磁性冷却（缓慢施加磁场），将芯片的温度降至150微开尔文。在那之后，他们用了另外一个专门设计的磁场系统来冷却温度计，是的，你没看错当温度计在现场时，温度计本身的温度也会影响实验结果。最终的实验成功了，而且芯片持续在这个温度中运行了7个小时，这是非常让人惊讶的结果。

团队成员解释，他们的实验并非是炫技，而是希望理解极限条件下的理化知识甚至是创造有助于量子物理的更理想实验环境。下次巴塞尔大学希望下一次将实验温度做到1毫K。