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自主送货机器人YAPE完成道路测试：收件人需面部解锁

2017-12-28 18:56:03来源：新浪科技作者：李明责编：容承/实习评论：

北京时间12月28日晚间消息，意大利初创公司E-Novia日前完成了自主送货机器人“YAPE”的第一阶段道路测试。

YAPE是一款小型自动驾驶机器人，一次充电最高可行驶80公里。在人行道上，YAPE最高行驶速度可达到6公里/小时。在自行车道上，最高速度可达到20公里/小时。

YAPE使用GPS、摄像头和测距激光器自主地在城市街道上行驶，可以避免坑洼和行人等障碍物。它通过无线方式接入城市周围的传感器，以监控红绿灯状态和交通流量等信息。

▲图片来自视频截图

YAPE可负重约70公斤，用户可通过应用程序(App)将其召唤到自己所在位置，将物品放到YAPE的封闭储物箱内，通过应用程序指定目的地，YAPE随后将自行启动。

到达目的地后，其储物仓只能由指定收件人打开，需要利用面部识别技术进行解锁。因此，收件人需要在YAPE送货系统进行注册。

毫无疑问，这一切听起来很酷，但要想真正商用，还需得到监管部门的批准。

目前，E-Novia已经在意大利克雷莫纳(Cremona)完成了YAPE的第一阶段道路测试。在明年1月于拉斯维加斯召开的CES展会上，E-Novia将展示这款自主送货机器人。

自主送货机器人Yape完成道路测试视频：点此观看

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