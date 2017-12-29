NASA捕捉到近地小行星3200 Phaethon清晰画面，号称“行星杀手”

IT之家12月29日消息 在飓风玛丽亚袭击波多黎各几个月之后，阿雷西博天文台的行星雷达目前已经恢复正常运行。在2017年12月，近地小行星3200 Phaethon接近地球的时候，该天文台捕捉到了它的最高分辨率图像。这些雷达图像很微妙，揭示了小行星是球状的(大致是球状的)，在赤道附近至少有几百米，在两极附近有一个明显的黑色圆形特征。阿雷西博的“Phaethon”雷达图像分辨率高达每像素250英尺(75米)。

▲近地小行星3200 Phaethon的这些雷达图像是由美国国家科学基金会阿雷西博天文台的天文学家于2017年12月17日拍摄的。

阿雷西博获得的雷达图像显示，Phaethon的直径大约为3.6英里(6公里)——比之前估计的要大0.6英里(1公里)。Phaethon是第二大的近地小行星，被归类为“潜在危险”。

追踪和描述PHAs是NASA行星防御协调办公室的主要任务。雷达是研究小行星大小、形状、旋转、表面特征和粗糙度的强大技术，以便当它们相对接近地球时能更精确地确定它们的轨道路径，。

“阿雷西博是一项重要的全球资产，由于其独特的能力，它对行星防御工作至关重要，”USRA的Joan Schmelz和阿雷西博观测站副主任说。“自从飓风玛丽亚摧毁波多黎各以来，我们一直在努力使它恢复运转。”

Phaethon是第一个使用航天器图像发现的小行星。1983年10月11日，西蒙·f·格林和约翰·k·戴维斯在图像中发现了它，他们同时也在寻找相关的红外天文卫星(IRAS)数据。它的临时名称是1983TB，后来在1985年得到了新的名称3200 Phaethon。

12月16日太平洋标准时间下午3点（美国东部时间下午6点，世界标准时间晚上11点），这颗小行星距离地球约640万英里（1030万公里），约为地球到月球的27倍。直到2093年，它才会到达地球。