塑料对海洋危害有多严重？污染最终或回到我们体内

12月30日消息，据BBC报道，联合国已经发布警告称，每年有数百万吨塑料垃圾进入海洋，并正造成“不可挽回的损失”，海洋生物正面临着巨大威胁。联合国海洋问题主管丽莎·斯文森（Lisa Svensson）表示：“这是一场全球性危机，我们正在破坏海洋生态系统。”

但这种情况是如何发生的呢？哪里受到的威胁最大？这些塑料垃圾又会造成怎样的危害呢？我们可以从下面七张图表中了解问题有多严重：

1.为什么会出现塑料污染问题？

据我们所知，塑料直到六七十年前才被广泛应用，但它立即就改变了一切，从服装、烹饪、餐饮到产品设计、工程以及零售等行业。塑料有许多不同类型，它们的最大优点之一是设计寿命很长，几乎所有的塑料制品现在都以某种形式存在着。

图1：人类到底生产了多少塑料？迄今为止，人类大约共生产83亿吨塑料，到2050年有望达到120亿吨

今年7月份，美国加州大学圣芭芭拉分校的工业生态学家罗兰·盖耶博士（Roland Geyer）和他的同事在《科学进展》杂志上发表了一篇论文，计算出人类迄今为止生产的所有塑料数量为83亿吨。其中约63亿吨如今成为塑料垃圾，这些塑料垃圾有79%被填入垃圾填埋场或自然环境中。这种巨大的浪费是由现代生活所驱动的。在现代生活中，塑料被制作成许多“一次性”物品，从饮料瓶、尿布到餐具和棉签等。

2.四十亿个塑料瓶

饮料瓶是最常见的塑料垃圾之一。2016年全球共售出约4800亿个塑料瓶，每分钟可达100万瓶。其中，1100亿瓶是由饮料巨头可口可乐公司生产的。许多国家正在考虑采取措施减少塑料瓶消费。英国的提议包括存款返还计划，以及改善包括伦敦在内的主要城市的免费饮用水供应。

图2：2016年全球共售出约4800亿个塑料瓶，平均每分钟可达100万瓶，每秒钟2万瓶。但只有不到50%的塑料瓶被回收，只有7%被重新制成塑料瓶

3.有多少塑料垃圾最终流入大海？

每年大约有1000万吨塑料在海洋中消失。2010年，来自国家生态分析与综合中心和乔治亚大学的科学家们当时估计，这一数字为800万吨，预计到2015年将增至910万吨。2015年发表在《科学》杂志上相同研究，调查了192个沿海国家处理海洋塑料垃圾的情况，显示亚洲国家占了20个最大塑料垃圾排放国中的13个。

图3：亚洲制造的海洋塑料垃圾位居全球之首?

中美两国都是塑料垃圾制造大国，人均浪费率较高。塑料垃圾在海洋中堆积，风形成漩涡状的环流（gyre），它们可以吸入任何漂浮的碎片。全球目前共有5个环流，其中最著名的可能是北太平洋环流。据估计，碎片从美国海岸到北太平洋环流中心大约需要6年时间，而从日本出发大约需要1年时间。

4.海洋塑料垃圾多久才会降解？

所有五大环流中的塑料垃圾浓度都高于海洋的其他部分。它们由微小的塑料碎片组成，似乎悬浮在海水表面之下，这一现象被称为“塑料汤”。而大多数塑料的耐磨品质意味着，许多塑料物品可能需要数百年才能降解。然而，清理北太平洋环流的行动已经开始，由非营利组织Ocean Cleanup领导的行动将于2018年开始。

图4：鉴于大多数塑料的耐磨品质，它们可能需要数百年时间才能降解

5.英国的情况有多糟糕？

海洋保护协会（MCS）在最近的英国海滩清理行动中，平均每100米海滩上发现718块垃圾，这比去年增加了10%。MCS表示，从食物和饮料中提取的垃圾至少占垃圾收集总量的20%。

图5：在每100米海滩上发现的718块垃圾中，塑料垃圾占了225.3块

6.英国海滩上的塑料垃圾来自何处？

许多垃圾的来源很难追踪，但公众贡献了大约其中的30%。“与污水相关的垃圾”或者是那些本该被冲进厕所的垃圾占到了8.5%。

图6：对英国339处海滩调查发现，多数垃圾来源很难追踪

7.为什么塑料对海洋生物伤害如此大？

对于海鸟和海龟、海豚、海豹等体型较大的海洋生物来说，它们面对的危险来自于被塑料袋和其他杂物缠绕住，或把塑料误认为食物。海龟无法区分塑料袋和水母，为此很可能将塑料当做食物吞下。吞下塑料袋会引起内部堵塞，通常会导致死亡。大块的塑料也会破坏海鸟和鲸鱼的消化系统，这是潜在致命的。随着时间的推移，塑料垃圾慢慢降解，分解成微小的碎片，这也引起了科学家的关注。

图7：塑料棉签的海洋之旅

普利茅斯大学最近的一项调查发现，在被发现的鱼中，有1/3体内有塑料，包括鳕鱼、黑线鳕、鲭鱼以及贝类。这可能导致鱼类营养不良或饥饿，并导致人类摄入塑料。食用含有塑料的鱼类对人类的影响在很大程度上仍然是未知的。但在2016年，欧洲食品安全管理局警告称：“考虑到商业鱼类体内可能存在的微小塑料污染物，它们对人类健康和食品安全的威胁正在增加。”