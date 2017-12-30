前NASA科学家够疯狂：要利用基因技术使人成为新物种

据《每日邮报》北京时间12月30日报道，前NASA研究人员约西亚·赞内尔（Josiah Zayner）表示，他希望“帮助人类在遗传学方面改变自身”，创造新物种：超级人。赞内尔因成为首个编辑自己DNA的人上个月被媒体广泛报道。

赞内尔是一名生物化学家，曾尝试通过DIY基因疗法去除一种影响其左臂肌肉增长的蛋白质，从而增加手臂力量。

在接受采访时，赞内尔声称，人类是“我们拥有的基因组的奴隶”，认为借助广泛普及的DIY基因疗法，人类将进化成新物种：超级强壮的人类。

赞内尔在接受《卫报》采访时说，“我设想，人们会到类似纹身店的地方，不过不是去纹身，而是选择部分DNA，使自己的肌肉更发达，或改变他们头发、眼睛的颜色。”

赞内尔说，“DNA决定物种，我设想在不太远的将来，人类将因对基因的修改而几乎成为一个新物种。”

虽然FDA（美国联邦食品及药品管理局）警告称销售没有获得批准的基因疗法产品是非法的，但赞内尔仍然在网上销售基础的基因工程工具。

赞内尔是一家被称作The Odin的基因工程公司创始人兼CEO。去年，他销售了价值20万美元的基因产品。他甚至发布了免费资料，指导人们如何在自己身上试验基因疗法。

赞内尔说，“我们一直是我们基因组的奴隶，给予人们修改基因组的能力，将基本上改变人的本质。”

赞内尔因成为首个编辑自己DNA的人上个月被媒体广泛报道

赞内尔的科研生涯起始于参与NASA“合成生物学”项目——设计帮助在火星上生长生命的细菌。他后来退出NASA的项目，开始开发人类基因工程技术，并成为日趋扩大的“生物骇客”运动的领军人物。

这一趋势涉及许多科学家、工程师和积极分子试验生物技术，其中包括编辑人类DNA创造“超人类”。

赞内尔承认，11月在网上直播使用DIY基因疗法后，他的试验结果还没有显现出来。他向《卫报》表示，在动物身上进行的相似试验，结果要在4-6个月后才能显现出来。

赞内尔的基因疗法技术使用了DNA编辑工具Crispr-Cas9。他预计，实验后部分其手臂肌肉细胞中的DNA已经发生变化，但也表示他没有进行实验证实这一点。赞内尔称，他对其手臂肌肉发生变化的可能性“持怀疑态度”。