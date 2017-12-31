专家解答：剩菜放多长时间就不能吃了？

文/王思露，内蒙古营养健康促进会副会长，首都保健营养美食学会理事；

剩菜剩饭，一直是大家放在“心上”的事情。关于剩菜的说法有很多，怎样才是正确的呢？首先，关于“剩饭可不可以吃”的问题，可以明确告诉大家：剩饭可以吃，但是要“合理”吃，这样才能不伤害身体。

▲图/ http://image.so.com/

对于剩饭菜，应该这么做！

①可以剩，最好不剩蔬菜

对于饭菜，可以剩，但是最好不要剩菜。首先，蔬菜是一类营养丰富的食物，特别是维生素C以及植物色素类物质，而这些营养物质经过长时间的放置，以及环境（温度）的变化损失较大，所以不宜保藏。

其次，蔬菜在存放的过程中，或多或少都会产生“亚硝酸盐类物质”，不利于身体的健康。相比菜而言，肉食一类的食材经过合理储藏蛋白质，是不会有太大改变的，其他营养物质含量较少，所以会比较安全；也就是说“剩荤不剩素”。

②准备专业食品保鲜盒，合理保存剩饭菜

日常而言，一般大多数家庭都会用碗、盘子来盛装剩饭菜，但是这些餐具在储存过程中不好密封，很容易受到细菌等微生物的污染。建议大家可以购买一些专业的方形食品保鲜盒，相比之下，这样可以更好的保存食物，避免食品污染物质。

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③剩饭菜需热透，不留隐患

对于剩饭残羹，建议大家在第二天食用时，一定要充分加热（热透），避免出现有害物质。而且建议在热饭的时候，可以额外加一些新鲜蔬菜，比如西红柿、洋葱、油麦菜等。

④精打细算，现做现吃

把这一点放在最后一条，更多地是为了突显它的重要性。家庭做饭，能不剩饭菜尽量别剩，可以避免很多不必要的麻烦，需“精打细算，现做现吃”。

说到这里你应该明白“如何健康吃剩饭菜”了；剩饭菜可以吃，但是要合理吃。知道了如何吃，很多人顿时就开心了，终于可以“愉快”的剩饭了，但要注意剩饭菜要及时吃，时间过长您可能会“自食其果”。

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剩饭菜可以存放多长时间？

对于剩菜存放的时间，需区分荤素。

对于荤菜而言，只要合理在冰箱里冷藏存放，一般可以保存1~2天，但要注意吃之前一定要加热完全。很多人担心存放过程中有营养物质的流失，其实，荤食（肉）当中蛋白质基本不会损失，有损失的而仅仅是一些B族维生素，不会有太大的问题。

至于蔬菜，当然最好是不剩。如果剩了，建议尽量要在24小时之内食用完毕。蔬菜中硝酸盐较多，在存放过程中很容易生成亚硝酸盐，虽然不会像网上所说的会“致癌”，但是对于身体而言也会增加负担，所以要尽量尽快食用，不要超过一天。

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所以，对于网上看到的各种言论，小伙伴们要学会科学看待。对于饭菜，最好不剩。如果剩了，就健康食用、抓紧食用，别因为“超时”损害了自己的健康哦。