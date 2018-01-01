韭菜真有抗癌和壮阳的功效？真相科普

IT之家1月1日消息 如果你经常刷朋友圈，最近可能会经常看到一篇文章：《癌症最怕的一种草，可以杀死99%癌细胞，它能让癌症走出灭亡》，而文章中的这种草，就是韭菜，这引起不少网友的讨论：韭菜真的能防癌？IT之家小编这里不妨做个科普。

首先，IT之家小编了解到，韭菜是一种营养价值很高的食物，除了含有蛋白质和脂肪和碳水化合物外，还包含丰富的维生素，矿物质，如维生素A，胡萝卜素、钾。特别是胡萝卜素对于增强免疫力，预防肿瘤，抗氧化抗衰老很有益处。另外，韭菜是一种非淀粉蔬菜，含有丰富的膳食纤维，根据2007年世界癌症研究基金会和美国癌症研究所组织出版的《食物、营养、身体活动与癌症预防》中专家报告的结论，非淀粉蔬菜很可能降低口腔癌、咽癌、喉癌、食管癌、胃癌的危险性，有限证据证明能降低鼻咽癌、肺癌、结肠直肠癌、卵巢癌和子宫内膜癌的危险性。

因此，韭菜的抗癌作用是有道理的。不过，这并非说明吃韭菜就一定能抗癌这么神奇，小编也提醒大家不要因为韭菜的抗癌功效就大量食用韭菜，毕竟韭菜中的膳食纤维摄入过多会引起消化问题。

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另外，文章开头谈到的这篇文章也讲到韭菜的壮阳功效，相信之家的不少好基友此前也都有所耳闻，小编这里也不妨顺手科普一下。传说中韭菜的壮阳功效并没有确切的科学依据。目前关于韭菜壮阳比较流行的说法是，韭菜中含有一种元素——锌，而锌对于男性体内精子质量、精子液化不良、畸形精子等问题有着很好的作用，而被理解为壮阳。其实这里有两个错误，首先，韭菜的锌含量其实非常低，每100克韭菜含锌量只有0.43毫克左右，远不及其他含锌量丰富的蔬菜。其次，锌元素对于精子的益处和壮阳是两回事，目前并没有确切的科学依据证明补充锌元素可以壮阳，它的主要作用还是促进雄性器官的正常发育，并维持精子的活性。