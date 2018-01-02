全球“0 伤亡”：2017年被评为民航史上最安全一年

飞机是现代人跨境出行的主要交通工具之一，随着人们想要到达的地方更多，全球民航航司所提供的航线覆盖网也变得越来越广。

（空客A380，图源：Travelandleisure）

尽管在过去的十年里，飞机也曾因为各类事故或乌龙事件而登上了各大新闻头版，但人们对飞机的出行需求却依然是有增无减。而航司也在过去的每次事故后进行检讨和总结，每一年因民航事故所造成的伤亡率也在显著下降。

回望2017年，我们非常高兴地获知，这是民航史上最安全的一年。

根据荷兰调研机构To70和航空安全网（Aviation Safety Network，简称：ASN）在本周一公布的统计显示，在2017年全年，全球共发生10起致命民航事故，但大型商业民航空难事故造成死亡的人数为0人，为商业民航史上的最低值（ASN在2016年的航空事故统计为16起，遇难303人）。

调研机构To 70的首席研究员Adrian Young称：2017年是全球民航史上最安全的一年，全球飞机事故几率仅有0.06%，无可否认民航的安全水准同比往年有着显著的提升。“但是，我们仍不能因为一时的幸运而掉以轻心，因为非致命性或非大型民航客机的航空事故风险仍然非常高。”Adrian Young补充说道。

Adrian Young的提醒并非毫无依据，在ASN的报告中我们也能看到，2017年全年因货运飞机或小型螺旋桨飞机所造成的事故遇难人数共有79人，其中乘员44人，地面人员35人。

（土耳其航空6491号班机，图源：维基百科）

其中，2017年因航空空难造成最严重死亡人数的是发生在1月16日的土耳其航空6491号班机事故。

涉事机型为波音747-400F（机龄14年），该机是由香港飞往吉尔吉斯共和国比什凯克玛纳斯国际机场的土耳其MyCargo Airlines货运航班。由于进场时天气条件恶劣，能见度仅有50米，造成飞机降落时坠毁于机场附近的居民区，造成4名机组成员及35名地面居民遇难。

除此以外，根据维基百科统计，2017年在全球发生的非致命性大型民航事故共有6起，在这些事故中，均无人员伤亡报告。

中国东方航空765号班机（5月24日）

该航班为中国东方航空从南京飞往香港的班机（涉事机型：空客A321-211），在香港国际机场着陆时冲出25R跑道，前轮及后轮触及草地。事故造成香港国际机场北跑道封闭2小时。

（中国东方航空765号航班，图源：维基百科）

中国东方航空736号班机（6月11日）

由澳大利亚悉尼飞往上海浦东机场，在起飞后左侧发动机非包容性（鸟撞、外来物破坏等）失效，碎片击穿发动机前整流罩，使螺旋翼明显可见（涉事机型：空客A330-243）。所幸被地勤人员及时发现，飞机紧急折返悉尼机场，并无造成人员伤亡。

（中国东方航空736号航班，图源：维基百科）

法国航空66号班机（9月30日）

该航班由法国巴黎飞往美国洛杉矶，在飞至格陵兰空域时，右侧4号发动机整流罩突然爆裂，飞机紧急飞往加拿大迫降，事故并无造成人员伤亡（不过乘客应该被吓得够呛）。这是继澳航QA32航班后的第二起A380发动机事故，QA32和这次的AF66可谓都是“神机组”了，目前AF 66仍服务与巴黎飞往洛杉矶的航线。

（法航66号航班，图源：Telegraph）

（澳航32号航班，图源：维基百科）

中国南方航空6406号航班（11月13日）

该航班是由南京飞往桂林的南航CZ 6406，事故原因为机组成员发现货舱火警灯亮，为了确保飞行安全，机组紧急备降湖南长沙黄花机场并对机内151名乘客进行紧急撤离，其中一名乘客在撤离时受轻伤。后经机组检查，确认飞机货舱并无明火痕迹。

四川航空8952号航班（11月14日）

就在南航的发生紧急备降后的第二天，四川航空8952号航班也因突发事件紧急备降长沙黄花机场。事故起因是一名男乘客在航班飞行途中，突然指向驾驶舱方向声称“有人要劫机”，但经飞安人员排查后并无所指状况。在飞机紧急备降后，该男子因“扰乱航班正常秩序”被公安机关控制。

西风航空280号航班（12月13日）

事故涉事机型为ATR 42-320支线客机，在执行从加拿大丰迪拉克机场飞往斯托尼拉皮兹机场的飞行任务时，于起飞后撞地坠毁。所幸机上25名人员全部生还，但有1名乘客在事故数周后死亡。

（西风航空280号航班，图源：维基百科）

根据Independent的报道指出，在全球多个国家中，英国有着最好的航空记录。英国自1989年1月10日（维基百科为：1月8日）的英伦航空92号班机后，再无有关英国航空公司相关的致命事故。虽然在1990年6月曾英国航空5390号航班曾发生过一起机长被吸出机外的意外事故，但机长却在飞机降落后奇迹生还。

题图来源：Runwaygirlnetwork