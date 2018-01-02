科学家说因为气候变暖，40年后可能吃不到巧克力了

刚进入2018年，科学家就给爱吃巧克力的人带来了坏消息，说由于可可原料日益短缺，巧克力可能会在40年内消失。

得出这一结论的是加利福尼亚大学伯克利分校的一群科学家。据他们调查显示，全球变暖的趋势和越来越干燥的气候可能会是可可这一农作物消失的罪魁祸首。

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我们知道，可可豆是巧克力的主要成分。这种数百万年前起源于南美洲的植物，只生长于热带常绿雨林较低层，需要温暖的气候和充沛的降雨。此外，可可树的生长非常缓慢，种植5到7年后才可生产可可豆，对真菌感染也非常敏感。

今天全球有一半以上的巧克力产自西非的两个国家，即科特迪瓦和加纳。然而，这些地区很快将变得不适合可可的生长。根据美国国家海洋和大气管理局的数据，到了2050年，气温上升将推动今天的巧克力种植区域上升1000英尺（304.8 米）以上，进入到目前属于野生动物领地的山区。

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不过，科学家们觉得可可还是可以再拯救一下的。目前他们正在使用一种叫“CRISPR”的新技术来修改植物的DNA，如果实验成功，可可或许能够适应不同的气候条件。

一旦可可减产甚至停产，受影响最大的无疑是雀巢、玛氏和百乐-嘉利宝（Barry Callebaut）这些知名的巧克力厂商。这几家公司的代表在参加2015年的联合国气候变化大会时，就承认气候变化对农作物所带来的危害，并且也在进行一些努力。

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玛氏在这项名为“一代人的可持续发展”计划中承诺将投入10亿美元，目标是到2050年将其业务和供应链的碳足迹减少60%以上，与伯克利大学合作的这项DNA改造研究，也是该计划的一部分。

“我们正在试图全力以赴，”玛氏首席可持续发展官巴里·帕金（Barry Parkin）向 Business Insider 表示，“显然大家都在期待，但说实话，我们认为实现这一目标的速度并没有那么快。”

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