想和天宫一号碎片“擦肩而过”？静候今年三月

在天宫二号于2016年发射之后，可能很多人现在都忘记了它的前辈也在2016年和地面管控失去联系，在太空飘荡了一年多之后，科学家推算发射于2011年的天宫一号将会在今年3月份重入大气层，由于是非正常重入，它的最终落点将不可预判，也就是说，你会有可能和天宫一号的残骸碎片擦肩而过，尽管这个概率只有万分之一。

天宫一号原本的设计服役期限是两年，2013年时本已可以进行返回地球的操作，本着物尽其用的原则，顺便也想摸清航天器的近地在轨寿命极限，我国便让它继续在轨道中运转，直到2016年地面与之失联——在多次重连尝试未果后，官方发言人称天宫一号已失去控制，预计会在2017年下半年再入大气层。随着日历翻到2018年，这个估算的范围也已经精确到了今年3月。

虽然时间可以预判，但坠落范围因为没有受到人为控制，所以非常难以计算，根据美国太空监测网的追踪推算，天宫一号可能会在北纬43度到南纬43度之间的区域范围内着陆，从覆盖上看，世界上的大部分区域都有接住它的可能。一般来说从近地轨道重回大气层的航天飞行器都会在重入过程中被完全烧毁，但天宫一号的块头实在太大，这个十多米长8吨半重的庞然大物可能会被分解成碎片，最终会或将有总计0.9~3.6吨重的碎片穿过大气层，分散落在在方圆1.6公里的地面范围内。

不过你遭遇它可能性却并不大，人类航天史上50多年的在案记录中，仅有过一次火箭碎片划伤人类的案例，而且没有对这位“幸运儿”造成严重伤害。当然，为安全起见，今年3月份还是密切关注一下预警信息，也不要真的刻意去迎接它。虽然推算它落入人口密集区域的概率不高……不怕一万，就怕那万分之一。