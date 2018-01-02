2018唯一一次超级月亮来袭：错过再等一年

IT之家1月2日消息 据科普中国报道，2018年1月2日（农历十一月十六），一轮“超级月亮”将现身天宇，这一次的超级月亮也将是一次难得的赏月机会。
据悉，“超级月亮”就是近点月的望月（俗称满月）。由于月球以椭圆形轨道绕行地球，月球和地球间的距离不断变化，因此满月发生时月亮离地球越近，人们看到的满月也就越大。
每经历14次圆缺，即天文学中的14个“朔望月”，合413.4天，就会出现1次“超级月亮”。超级月亮将比最小月亮大10%左右，上一次超级月亮是发生在2016年11月14日，而下一次则要等到2019年2月19日了。
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关于超级月亮（百度百科）：
超级月亮（Supermoon）是1979年由美国占星师理查德·诺艾尔提出的名词，是一种新月或满月时月亮位于近地点附近的现象。
月球的公转周期是27.32天，但是以月亮的朔望月周期性变化作为一个月，一周期平均为29.53天，这两者产生差异主要是前者还差地球在这一个月里走过的路程。假设让月球从地球和太阳之间(此时月相为新月)开始公转，27.32天后，月球公转地球一周，但是因为地球在这段时间内，也围绕太阳转动了一个角度，因此，月亮还得再转两天左右，才能重新回到地球和太阳之间，把月相回到新月。即两个新月月相之间的天数是29.53天，同理，两次满月之间也是相隔29.53天。
根据历法计算，14个朔望月与15个近点月非常接近。也就是月球每经历14次圆缺，在第14次最圆的时候，又差不多同一时候又经过或者临近了第15个近点月的近地点。也就是说，每隔1年零1个月18天，即每隔413天，我们就会迎来这样一次“超级月亮”。