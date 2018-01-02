2018唯一一次超级月亮来袭：错过再等一年

IT之家1月2日消息 据科普中国报道，2018年1月2日（农历十一月十六），一轮“超级月亮”将现身天宇，这一次的超级月亮也将是一次难得的赏月机会。

据悉，“超级月亮”就是近点月的望月（俗称满月）。由于月球以椭圆形轨道绕行地球，月球和地球间的距离不断变化，因此满月发生时月亮离地球越近，人们看到的满月也就越大。

每经历14次圆缺，即天文学中的14个“朔望月”，合413.4天，就会出现1次“超级月亮”。超级月亮将比最小月亮大10%左右，上一次超级月亮是发生在2016年11月14日，而下一次则要等到2019年2月19日了。

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图片来自：Pixabay

关于超级月亮（百度百科）：