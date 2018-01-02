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错过今晚的超级月亮？2018年首场流星雨后天等你

2018-1-2 20:28:05来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月2日消息 2018年1月2日（农历十一月十六），一轮“超级月亮”将现身天宇，这一次的超级月亮也将是一次难得的赏月机会。据悉，上一次超级月亮是发生在2016年11月14日，而下一次则要等到2019年2月19日了。

如果错过了今晚的超级月亮怎么办？没关系，1月4日，2018年首场流星雨在等着你。

据新华社报道，1月4日，2018年首场流星雨——象限仪流星雨将达到极大，平均天顶流量每小时在100颗左右。象限仪流星雨群内流星多呈白色，亮流星较多，如果天气晴好，4日黎明时分，可在东北方天空欣赏到流星划过夜空的场景。

象限仪座流星雨，是每年年初都会发生的一个比较大的流星雨。象限仪是一个比较古老的星座，现代星座的划分中则没有这个星座，其位置大致在牧夫座和天龙座之间，赤纬可达50N左右。该流星雨的速度中等，流星亮度较高，分辨象限仪群内的流星并不难，它们的颜色多有些发红。

象限仪座流星雨是每年年初都会发生的一个比较大的流星雨，据预测每小时达上百颗。象限仪座流星雨的活动期为1月1日到5日，极大一般在1月3日左右。极大时的平均天顶流量每小时为120，经常在60 ~ 200之间变化。流星的速度属于中等，41km/秒，亮度较高。

2018年的第一场流星雨，你想和谁一起看呢？

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关键词：象限仪座流星雨流星雨

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