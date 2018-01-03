SpaceX公布重型猎鹰火箭视频：现役运力最强火箭

IT之家1月3日消息 SpaceX官方今天在Instagram账号上公布了首枚重型猎鹰火箭竖立在39A发射搭架上的一段近景视频，全方位为我们展现了猎鹰重型火箭的风貌。

▲首枚重型猎鹰火箭竖立在39A发射搭架（图）

猎鹰重型运载火箭拥有超过500万磅的推力，相当于大约18架波音747飞机全力飞行时的推力总和。猎鹰重型火箭将是世界上现役运力最强的火箭，其载荷是当前最高火箭的两倍。

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