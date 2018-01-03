2018年，使用谷歌助理或Alexa可语音控制LG电视

LG宣布，将于2018年推出的高端电视机将可通过内置的谷歌助理和亚马逊Echo技术进行语音控制。

LG的“智能语音控制集成谷歌助理”将使用户能够控制使用电视上的众多功能，以及从电子节目指南（EPG）中获取的信息中进行搜索。LG表示，用户将可以发出“搜索电影原声带”或“在节目结束后关掉电视”等指令。此外，该电视的谷歌助理还可以控制与之兼容的智能家居设备和流媒体音频产品。

如果你恰好拥有一个谷歌家庭音箱，你可以通过语音控制电视，无需遥控器。

你甚至可以用语音命令打开或关闭电视。LG表示，由于Alexa的技术，这款电视也可以兼容亚马逊Echo设备，不过用户能发出的指令会相对谷歌家庭音响有更多限制，而且不支持电源开启/关闭功能。使用语音遥控器，电视机也可以控制LG自己的智能家居产品。

2017年11月，LG的竞争对手索尼在其电视机上增加了谷歌助理功能，该功能还使用了遥控器的麦克风。得益于一款测试版应用，索尼也能与Alexa合作。

几年前，三星和LG都曾尝试过手势控制，但行业标准的缺乏和用户体验不佳，终止了这项技术的命运。然而，除了一些决定性的标准，有着多年经验亚马逊和谷歌都应该能够确保语音助理可长期应用于智能电视。