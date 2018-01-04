NASA公布60周年纪念logo：回顾过去，展望未来

IT之家1月4日消息 美国国家航空航天局今日发布了一个新的logo，用于纪念该机构成立60周年。

2018年10月1日，美国宇航局将迎来成立60周年纪念日。1958年7月29日，德怀特·d·艾森豪威尔总统签署了美国国家航空航天局成立的法案。而美国国家航空航天局将自己正式运行的那一天，10月1日，作为自己的生日。

新的标志由该机构的平面艺术家Matthew Skeins设计。这个标志描述了美国宇航局过去的60年历史并展望了充满挑战的未来。

据NASA官网介绍，这个logo中的NASA和60两个要素下面的地球正是美国本土。而图案中所显示出的地球浅蓝色弧线则代表即将到来的黎明光辉。这个弧线也有肩膀的含义。第一个肩膀通常被认为是17世纪的物理学家艾萨克·牛顿:“如果我比别人看到的更远，那就是站在巨人的肩膀上。”第二个肩膀寓意则为，NASA是由政府资助而建立的，包括国家航空咨询委员会(NACA)，海军研究实验室，陆军弹道导弹机构和喷气推进实验室，站在了政府的肩膀之上。

图片中的美国正处于夜晚的黄色灯光下，寓意之一为，NASA所具有的活力，以及该机构在太空领域坚实的领先地位。第二个寓意为，美国工业和学术界中“最优秀最聪明的人”为NASA的发展奠定了坚实的基础。

另外，地球上浅蓝色弧线也会让人联想到日出，日出场景每天在地球轨道飞行器上可以看到16次，象征着机遇。

其他的两个要素，一个蓝色一个红色的弧线，组合出了字母6这个元素，寓意NASA成立60周年。这两条弧线的方向指着黑色的图片边缘，就像未知的，黑暗的太空。这两条弧线的前部为NASA深空运输系统的关键部分，分别是NASA的超巨型火箭Space Launch System以及猎户座飞船。

一弯新月，一颗环状的行星和一片星空，在一片浅蓝的星云中，代表着NASA的科学基础，特别是对古老的关于我们的行星、太阳系和宇宙的运行和演化的答案的持久探索。