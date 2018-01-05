今日小寒：处三九日，大雪厚半尺

今天是24节气中的倒数第二个，小寒，一般就是公历的1月4日或5日或6日。每当小寒节气到来，意味着一年中最冷的日子就开始了。

小寒大寒，冷成冰团。昨天开始，全国许多地区都瞒着广东下起了雪花。

▲上图软媒时间截图，2018年1月5日，小寒。

与大小署不同，一般来说，小寒的温度要比大寒更低。根据中国的气象资料，小寒是气温最低的节气，只有少数年份的大寒气温低于小寒的。

小寒气温

小寒时北京的平均气温一般在一5℃上下，极端最低温度在—15℃以下；

东北北部地区，这时的平均气温在-30℃左右，极端最低气温可低达-50℃以下，午后最高气温平均也不过-20℃。黑龙江、内蒙古和新疆45°N以北的地区及藏北高原，平均气温在-20℃上下，40°N附近的河套以西地区平均气温在-10℃上下。

到秦岭、淮河一线平均气温则在0℃左右，此线以南已经没有季节性的冻土，冬作物也没有明显的越冬期。这时的江南地区平均气温一般在5℃上下，虽然田野里仍是充满生机，但亦时有冷空气南下，造成一定危害。

饮食风俗

进入到冬天，在饮食上，涮羊肉火锅、吃糖炒栗子、烤白薯成为小寒时尚。俗语说“三九补一冬，来年无病痛”，说的就是冬令食羊肉调养身体的做法。古时，如皋人对小寒颇重视，但随着时代变迁，已渐渐淡化，人们只能从生活中寻找出点点痕迹。

南京菜饭

古时，南京人对小寒颇重视，但随着时代变迁，现已渐渐淡化，如今人们只能从生活中寻找出点点痕迹。

到了小寒，老南京一般会煮菜饭吃，用矮脚黄青菜与咸肉片、香肠片或是板鸭丁，再剁上一些生姜粒与糯米一起煮，可谓是真正的“南京菜饭”，甚至可与腊八粥相媲美。

广东糯米饭

广州传统，小寒早上吃糯米饭，把腊肉和腊肠切碎，炒熟，花生米炒熟，加一些碎葱白，拌在饭里面吃。

广东人很讲究食疗。小寒因处隆冬，土气旺，肾气弱，因此，饮食方面宜减甘增苦，补心助肺，调理肾脏。

养生小食谱

当归生姜羊肉汤

当归20克，生姜30克，羊肉500克，黄酒、调料适量。将羊肉洗净，切为碎块，加入当归、生姜、黄酒及调料，炖煮1～2小时，食肉喝汤。

有温中补血、祛寒强身的作用，适用于神疲乏力、面色苍白、畏寒肢冷等血虚及阳虚的人群。

羊肾红参粥

鹿肾（或羊肾）1只，红参3克，大米100克，调料少许。将羊肾切开，剔去内部白筋，切为碎末，红参打为碎末，大米洗净，加入适量水及调料，煮1小时食用。

有益气壮阳、填精补髓的作用，适用于虚弱无力、腰膝酸软、畏寒怕冷、耳聋耳鸣、性功能减退等肾阳不足的人群。

胡桃仁饼

胡桃仁（或核桃仁）50克，面粉250克，白糖少许，将胡桃仁打为碎末，与面粉混合在一起，加水适量，搅拌均匀，烙为薄饼食用。

有补肾御寒、润肠通便的作用，适用于肾虚腰痛腿软、畏寒怕冷、大便干结等肺肾两虚的人群。

素炒三丝

配料：干冬菇1.5两，青椒2个，胡萝卜1根，植物油、白糖、黄酒、味精、盐、水淀粉、鲜汤麻油适量。

做法：冬菇水发洗净，挤干水分，切成细条，胡萝卜、青椒洗净切丝。锅内放油烧热，将三丝入锅煸炒后，放黄酒、糖、再煸炒，然后加鲜汤、盐，待汤烧开后加味精，用淀粉勾芡，淋上麻油，盛入盘内即可。

功效：健脾化滞，润燥。

饮食禁忌：狗肉忌与绿豆，杏仁，菱角同食。患有顽固性皮肤瘙痒症者忌食香菇。

丝瓜西红柿粥

配料：丝瓜500克，西红柿3个，粳米100克，葱姜末、盐、味精适量。

做法：丝瓜洗净去皮，切小片西红柿洗净切小块备用。粳米洗净放入锅内，倒入适量清水置火上煮沸，改文火煮至八成熟，放入丝瓜、葱姜末、盐煮至粥熟，放西红柿、味精稍炖即成。

功效：清热，化痰止咳，生津除烦。（患有痤疮的人可长期食用）。