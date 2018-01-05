科学家将利用Dubbo精子库保护大堡礁

IT之家1月5日消息 大堡礁是世界最大最长的珊瑚礁群，位于南半球，它纵贯澳大利亚的东北沿海，绵延伸展共有2011公里，最宽处161公里。有2900个大小珊瑚礁岛，自然景观非常特殊，2017年3月，科学家发现大堡礁最原始的北部区域的大部分珊瑚礁，在2016年已被过热的海水杀死。往南一些，大堡礁中部的珊瑚礁2016年得以幸免，然而现在正在白化，这是另一场大规模死亡的潜在预兆，科学家为了保护这一世界遗产，纷纷开始着手保护大堡礁。

澳大利亚海洋科学研究所的工作人员表示，个体和物种之间存在着一系列的遗传差异，因此，我们需要确保我们能够保存足够的遗传物质，以便在需要的时候，将这些材料重新带回到该种群中，此次实验是2018年第一次从赫伦岛南部的大堡礁采集样本，采集到的样本将被放进零下150℃的干燥托运箱里，送往2000公里以外的Dubbo精子库进行保存。

研究机构表示，目前已经采集到了15种不同的珊瑚品种，珊瑚精子样本多达数十亿，但是大堡礁之中存在的珊瑚品种多达几百种，保护他们的任务相当严峻，科学家也在尝试利用基因技术，试图寻找更加耐热的珊瑚品种。

虽然已经有研究证明了用冷冻精子使卵子受精是可以实现的，但下一阶段的研究重点是如何培育幼小的珊瑚，并评估寻找合适的时间把它们放到珊瑚礁上，研究人员希望珊瑚的卵能在珊瑚礁上生长，此项目也是目前20个保护项目之一。

研究人员表示，虽然该项目是针对珊瑚礁未来的保险政策，但重点必须继续集中在气候变化的问题上，如果温度继续上升，很多实验取得的结果可能都是徒劳的，珊瑚的耐热性十分有限，在将来会看到更多的珊瑚白化。