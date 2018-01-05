马斯克：SpaceX月底发射全球运力最强猎鹰重型火箭

北京时间1月5日晚间消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)今日在社交网站Instagram上发文称，SpaceX将于本月底发射“猎鹰重型”火箭。

除了是特斯拉CEO，马斯克也是太空探索技术公司SpaceX的CEO。他在文中称：“‘猎鹰重型’火箭是当前世界上性能最强大的火箭。”据悉，该火箭的起飞推力高达2500吨，相当于18架波音747飞机的推力总和。

马斯克还称，“猎鹰重型”火箭将于下周试点火，月底正式发射。至于具体的发射日期，目前尚未确定。

该火箭高70米，有效载荷可达57吨，相当于一架满载乘客、船员、行李箱和燃料的波音737喷气式客机的重量。

火箭最初承诺要在2013年首次发射，后来推迟到2016年。在”猎鹰9号“火箭发射失败后，发射计划暂时搁置。马斯克去年7月曾表示，“猎鹰重型”火箭成功发射难度较大。

“猎鹰重型”火箭的此次试飞不会携带SpaceX客户的有效载荷。相反，它将把马斯克的Roadster跑车送上火星轨道。

但是，已经有一些客户正在等待使用“猎鹰重型”火箭，包括卫星公司阿拉伯卫星(Arabsat)、国际海事卫星组织(Inmarsat)，以及美国空军等。

该火箭可回收重复利用，发射后可以返回地球，然后再被用于其它任务的发射。