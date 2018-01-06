NASA发布月地合影图：互相对望

IT之家1月6日消息 NASA在近日给我们带来了一张地球和月球的合影图。据悉该图片是由OSIRIS-REx探测器所拍摄，在这张合影中，月球和地球互相对望，十分罕见。

OSIRIS-REx探测器在2017年10月2日前往小行星“贝努”的过程中，使用环场摄影机拍摄了月球和地球。同时利用计算机将多张图片渲染重合，得出了这张地月“合影图”。

OSIRIS-REx探测器将会对小行星“贝努”进行地图绘制，并采集样本带回地球。任务具体完成时间为2018年12月。