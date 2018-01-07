怀旧！2018年出生的孩子可能永远不会经历这十大体验

由于许多流行文化与过去存在联系，让2017年充满了怀旧情节。我们看到了另一部外星电影《银翼杀手》（Blade Runner）带着新的视觉效果回来了，让我们看得眼花缭乱。与此同时，《怪奇物语》（Stranger Things）又回到了斯皮尔伯格的幻想中，让如此多的80后感到惊讶无比。《双峰》（Twin Peaks）复活了库珀探员（Agent Cooper），这样他就能解开大卫·林奇（David Lynch）神秘莫测的心灵谜团。

正如这些电影和电视节目提醒我们的那样，在过去的几十年里，很多事情都已经发生改变，而随着科技的进步，我们这一代人的经历可能与下代人的经历截然不同。虽然《怪奇物语》中“孩子们”使用的手机让如今30多岁的人想起了手机诞生前的青少年时代，但在2018年出生的孩子可能永远不会知道使用固定电话的感觉。去当地影院追溯《Blade Runner 2049》可能已经激起成年人看原版电影的记忆，但是今年出生的孩子可能永远也不知道在更小屏幕上观看电影是什么感觉，它的声音系统不会让大脑感到紧张。

现在科技发展的速度比以往任何时候都要快，那么今天出生的孩子们还能在书本上或（更有可能）电脑屏幕上读到什么呢？以下就是2018年出生的孩子可能永远不会经历的十大体验：

1.枯燥乏味的长途旅行

在长途旅行中，移动设备和机载娱乐系统很容易让人分心。然而，除了2003年退役的协和式飞机，人类还没有帮助喷气式飞机的飞行速度增加多少。除了稀少的子弹头列车，我们的地面运输速度仍然相当有限。然而，最近交通技术的发展可能会加快旅行的进程，这意味着今天的孩子们可能永远不会知道近乎无休止的飞行和公路旅行的痛苦。

超音速飞机正在接近现实，它可以在3.5小时内让乘客“穿越”大西洋。虽然这些飞机肯定能让一小部分旅行者更快地旅行，但物理和成本限制可能会阻止它们进入主流。然而，“超级高铁”技术确实可以证明是一种负担得起的方式，可以让旅行者以更快的速度旅行。这些超快的交通系统已经能够以387公里的时速运行。如果提议的路线建造成功，它们可以显著缩短主要城市之间的交通时间。例如，从纽约到华盛顿的行程只需30分钟，而目前需要5个小时。

2.考取驾驶执照

获得驾照如今就像是青少年需要经历的成年仪式，标志着他们的童年结束。然而当今天的新生儿满16岁时，无人驾驶汽车可能已经结束了这种非官方的仪式，完全消除了对汽车司机的需求。美国疾病控制中心(CDC)发布数据显示，2015年，在16岁至19岁的青少年中，平均每天有6人死于机动车相撞事故。由于绝大多数的事故都是人为失误造成的，所以将人类从等式中移除可以挽救所有年龄段的人的生命，为此实现汽车无人驾驶对于许多人来说都是优先议程。特斯拉(Tesla)电动汽车公司首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)相信，他的半自动化电动汽车制造公司将在未来两年内生产出能够全自动驾驶的汽车，而且有几家叫车服务公司已经在测试无人驾驶汽车。

3.生物垄断智能

无人驾驶汽车仅仅是人工智能（AI）技术进步的一个例子。今天，我们已经有在特定任务中可匹敌甚至超过人类专家的AI，例如下棋或在分类回收方面。然而，专家们预测，可与人类智慧匹敌的智能AI系统可能还需要几十年时间才会出现。像Hanson Robotics公司推出的索菲娅（Sophia）这样的高级机器人已经让人类和机器之间的界限模糊。在未来的几十年里，随着我们越来越接近“奇点”，它们将继续突破界限。出生在2018年的孩子可能永远也不会知道加入劳动大军或上大学的感觉，那时候人类还是地球上最聪明的种族。

4.语言障碍

AI另一个非常有希望的用途是用于交流，最终技术可以结束地球上的语言障碍。像Skype这样的通信工具已经包含了即时翻译功能，允许多种语言使用者实时地进行自由交谈，而谷歌已经将翻译功能融入到他们的新耳机中。其他一些公司也在致力于完善这项技术，如Waverly Labs，最终将与《银河系漫游指南》（Hitchhiker’s Guide to the Galaxy）里的宝贝鱼（Babel fish）相匹敌。宝贝鱼是一种外星生物，它可以立即为宿主翻译各种外星语言。出生在2018年的孩子可能会发现自己成长在一个人人都可以和任何人交谈的世界里，而“外语”的概念似乎是完全陌生的。

5.人类作为单星系物种

改进人类交流的技术可能会对我们的世界产生巨大的影响，但最终，我们可能需要找到一种与外星物种交流的方法。诚然，在今年出生的人中，我们所接触到的世界不太可能包含外星智慧生命，但在未来几十年里，通向这样一个未来道路的第一个里程碑可能会实现。马斯克在开创自动运输的未来时，也正在推动他的太空探索技术公司SpaceX开发将人类送上火星的技术。他认为到2024年，他将能够送宇航员送到这个红色星球上，所以今天的孩子们可能已经没有时间来回忆人类的宇宙足迹何时延伸到地球之外。

6.静悄悄的空间

当专家们讨论人类向宇宙中殖民的必要性时，人口过剩是个重要驱动因素。几十年来，城市扩张始终是地球上的一个重大问题，导致了持续性的森林砍伐和农业空间消失。然而，由于都市化持续蔓延而引起的、被较少讨论的问题是噪音污染增加。专家们担心噪音很快会成为下一个重大的公共卫生危机。联合国收集的数据估计，到2100年，全球108亿人口中，84%将生活在城市中，周围环绕着各种声音。生活在远离噪音污染地区的人们数量减少，意味着许多今天出生的婴儿永远不会知道享受宁静是什么滋味。

7.世界性饥荒

城市化可能会限制传统农业的可用空间，但由于农业领域的创新，粮食短缺可能很快就会成为历史。城市农业正在迅速发展成为一个主要产业，它为许多以前被认为是食物荒漠的市场带来了新鲜农产品，甚至包括鱼类。垂直农业将使更多的人进入食物不足的地区，这使得在城市地区结束饥饿成为可能。与此同时，许多公司正在研发创新的方法来减少食物浪费，比如把食物残渣转化成糖果，或者用咖啡渣种植蘑菇。如果这些创新能持续下去，2018年出生的孩子就能在这样的世界中长大：地球上的每个人都能享受到他们需要的所有食物，并过上健康快乐的生活。

8.纸币

信用卡的出现可能是对现金使用的第一个重大打击，但这并不是最后一次。今天，纸币必须与PayPal、Venmo、Apple Pay以及其他众多支付方式相抗衡。到2018年出生的孩子年龄足够大，可以领取薪水时，他们可以获得更多的支付选择，现金也可能完全无用。在废除纸币的竞争中，加密货币是一个领跑者。区块链技术为金融交易增加了许多必要的安全保障，而尽管加密市场目前尚不稳定，但专家们仍对其永久颠覆金融领域的可能性持乐观态度。

9.数字威胁

今天，数字安全是个非常重要的问题。黑客攻击可以在国际层面上发生，随着物联网的发展，甚至家用电器也可能成为防御敏感个人信息防御系统的弱点。专家们正狂热地试图让安全发展跟上数字化的普及，而生物识别和RFID等技术进步也在发挥作用。不幸的是，这些防御手段仍然很大程度上依赖于典型的加密软件，而后者十分容易被攻破。量子计算机的出现将会成倍地增加计算能力，更好的安全系统也会随之出现。到2018年出生的孩子长大成人时，高速量子加密可以确保他们所生活的数字世界变得牢不可破。

10.单屏幕计算

虽然目前我们的大多数数字设备都使用了典型的平板屏幕，但明天的用户界面将会更加生动，而在2018年出生的孩子可能不记得他们被限制在单一屏幕和键盘上的时间。虚拟现实(VR)和增强现实(AR)的发展已经改变了范式，随着这些技术的不断进步，我们将越来越多地将新功能融入到我们的计算体验中。手势识别、语言处理以及其他技术将允许我们与设备进行更全面的交互，最终，我们可能会发现自己正与类似于在《少数派报告》（Minority Report）中看到的系统进行交互。