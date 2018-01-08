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我国第三批航天员选拔即将启动

2018-1-8 8:23:40来源：IT之家作者：容承/实习责编：容承/实习评论：

1月4日，11名曾出征太空的中国航天员在北京航天城举行重温入队誓词，以庆祝中国人民解放军航天员大队成立20周年。

▲图片来自央视新闻截图，下同

央视记者参与并记录了相关过程，并在随后采访了中国载人航天工程办公室副主任杨利伟。

杨利伟介绍，成立20年来，航天员大队已经完成了两批航天员的选拔工作，并将在今年启动第三批航天员选拔工作。这次选拔不单从空军选拔驾驶员，还主要面向科研机构选拔工程师和载荷专家，以适应未来空间站的建造和运营。计划招收的航天员工程师需硕士研究生以上学历，载荷专家需全日制博士研究生学历，且都需有3-5年的工作经历。

据了解，前段时间中国航天员中心副总工程师曾表示，出于任务需要，第三批航天员来源将会与前两批有所不同。“我们目前的航天员全部来自飞行员队伍，从第三批开始我们将从跟载人航天工程相关的研制部门选拔工程师，加入到航天员的队伍。”

1992年9月21日，中国载人航天工程正式被批准，因此也被命名为“921工程”，并成为我国空间科学实验的重大战略工程之一。

“921工程”启动伊始，便确立了“三步走”发展战略:

第一步，发射载人飞船，建成初步配套的试验性载人飞船工程，开展空间应用实验；

第二步，突破航天员出舱活动技术、空间飞行器的交会对接技术，发射空间实验室，解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题;

第三步，建造空间站，解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。

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