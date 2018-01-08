国家科技进步奖特等奖：特高压±800kV直流输电工程

IT之家1月8日消息 据央视新闻报道，2017年度国家科学技术进步奖特等奖授予“特高压±800kV直流输电工程”，以表彰这项工程技术对国家重大战略需求所做出的贡献。

央视随后采访了项目第一完成人，南方电网公司专家委主任李立浧院士。他表示，我们的特高压直流电压（±800千伏）比直流±500千伏提高了1.6倍。曾经有的科学家认为在这个时候会达到饱和现象，我们就通过实验和模拟做研究，最终确定它还是一种线性关系，这就给了我们很大的信心，觉得我们这种研发，这个路子是走对了。

据了解，我国80%以上的能源分布在西部和北部地区，70%以上的电力消费集中在东部和中部，“西电东送”战略将输电距离由1000公里延伸至2000公里以上，需要建设大容量、高效率、远距离的输电系统。数据显示，当输电距离大于800公里时，采用直流输电更加经济。此外，如果采用原有的±500kV直流输电技术，占地大、损耗高、不经济。

同时，南方电网公司的“特大型交直流电网技术创新及其在国家西电东送中的应用”项目获得2017年国家科技进步奖二等奖。数据显示，南方电网目前建成了17条 “西电东送”大通道。2017年全年，该公司西电东送累计输送电量达2028亿千瓦时，减少发电标煤0.5亿吨，相当于减少二氧化碳1.4亿吨，减少二氧化硫排放100万吨。