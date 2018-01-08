高压快充与大电流快充到底哪个好？看完秒懂

随着手机充电技术的发展，现在的智能手机大多都采用了快充方案，就在整个行业都朝着低压大电流快充方向前进时，高通却反其道而行之推出了采用高压快充方案的QC 4+，那么高压快充与大电流快充到底哪个好呢？

根据功率P =电流Ix电压U，提高手机的充电功率无非是提升充电电流或提升充电电压，亦或两者同时提升。

目前快充有高压快充和大电流快充，高压快充的代表当属高通QuickCharge快充技术，高通不久前在第二届骁龙技术峰会上终于给出了QC 4+快充头。

从参数可以看出高通QC 4+支持最高27W的快充，输出功率有5V/3A，9V/3A，11V/2.4A，12V/2.25A，从技术参数来看高通QC 4+依然是高压快充方案，最大电流不超过3A。

而从低压大电流快充方案来看，其采用额定5V/4A约20W的充电功率，实测充电功率可以达到19W多，是目前充电速度较快的快充技术，根据实际充电体验来看，这种方案充电过程中的发热量非常低，机身仅仅温热。

而这两年随着快充技术的日趋成熟，多数的快充（闪充）都纷纷采用低压大电流快充方案，而高通的QC 4+是为数不多仍然坚持高压快充的快充方案，要说这两种快充方案到底哪个好，笔者认为低压大电流快充方案要更好，日常最明显的体验就是充电快的同时充电发热量也低。

低压大电流快充的电压多数在5V左右，而手机电池的电压跟这一数据较为匹配，因此用低压大电流给手机充电时电源转换效率要更高。

因为在充电过程中多数的能量损耗都在发热上，发热量越低说明转换效率越高，而高压快充方案则不具备这一优势，在充电过程中的发热量要明显更高一些。

除了低压大电流快充以及高压快充之外，还有快充技术采用折中方法，电压电流分别提升一点，也可以达到同样的充电功率。

高通的QuickCharge快充便支持这一特性，比如最新的QC 4+除了支持12V/2.25A的快充之外还有9V/3A一档，不过即使这一折中方法的电源转换效率也不一定有低压快充高，至于高通为何坚持高压快充，笔者便不得而知了。

通过以上可以看出，虽然市面上的快充方案名称五花八门，但真正的快充方案其实就只有高压快充与大电流快充两种，而大电流快充方案因其电源转换效率高，充电时机身发热低等优点开始逐渐普及开来。

而在未来，随着技术的突破，有可能会出现高压大电流的极致快充方案。